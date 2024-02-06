В прошлом году среди иностранных партнеров эстонских предприятий выросло количество банкротств
Прошлогодняя статистика KredEx Krediidikindlustus отражает ухудшившееся экономическое состояние основных экспортных рынков Эстонии. Продолжился начавшийся уже в 2022 году рост числа банкротств иностранных партнеров, а также существенно – на 40% – выросло количество нарушений платежной дисциплины. Крупнейшие случаи возмещения ущерба составили около 200 000 евро.
„С одной стороны, экономическая ситуация на зарубежных рынках показывает, что количество и частота нарушений платежной дисциплины увеличились почти вдвое, но с другой стороны, позитивно то, что средний зарегистрированный случай нарушения – около 52 000 евро – оказался меньше, чем годом ранее, – рассказала член правления и руководитель отдела продаж KredEx Krediidikindlustus Катрин Сави. – В общей сложности эстонским предпринимателям были возмещены убытки на сумму примерно 1,18 миллиона евро. По сравнению с предыдущим годом, когда убытки были возмещены на сумму 1,7 миллиона евро, общая сумма снизилась, хотя при этом в целом количество выплаченных возмещений оказалось несколько выше“.
В прошлом году средняя сумма возмещения составила почти 51 000 евро по сравнению с 86 000 евро годом ранее.
„Самые крупные возмещения достигли 195 000 евро, и были связаны с покупателем из торгового сектора в Польше и покупателем из деревообрабатывающего сектора в Германии, – рассказала Катрин Сави. – Подводя итог, можно сказать, что крупнейшие компенсации убытков из-за нарушений платежной дисциплины касались основных экспортных рынков Эстонии: наряду с Германией, также Финляндии, Латвии и Норвегии“.
Главный экспортный рынок Эстонии, Финляндия, занял первое место с общим кредитным лимитом в 41,6 миллиона евро. Далее следовали Швеция с 26,5 миллионами, Литва с 21,7 и Латвия с 20 миллионами. В первую десятку также входят Норвегия, Италия, Польша, Дания, Франция и Германия.
По словам Катрин Сави, большая часть случаев ущерба в 2023 году была связана с нарушением покупателями платежных обязательств, включая волну неожиданных банкротств, которая началась уже в 2022 году: „Пятая часть ущербов была связана с неожиданным банкротством покупателей, а наиболее крупные потери оказались связаны с деревообрабатывающим сектором, за которым следовали торговля, пищевая промышленность и строительство“.
По предварительным данным, в 2023 году KredEx Krediidikindlustus застраховала оборот эстонских предприятий на сумму почти 672 миллиона евро, в том числе экспортный оборот на 519 миллионов евро. Был застрахован оборот компаний-экспортеров в 67 странах мира.
Говоря о тенденциях начала года, Катрин Сави отметила, что согласно прошлогоднему ежегоднику глобальной зонтичной организации кредитных страховщиков Berne Union, слабый мировой экономический цикл и снижение доверия дают основания полагать, что неплатежеспособность компаний в этом году будет увеличиваться, хотя ее рост и окажется медленнее, чем в прошлом году.
„Если рассматривать отдельные страны, выделяются две тенденции. По потерям некоторые страны вернулись к норме, имевшей место до пандемии COVID-19, то есть потери стабилизировались, а вот у других еще продолжается адаптация, то есть можно прогнозировать рост убытков“, - отметила Сави.
Поскольку Эстония, будучи открытой и небольшой экономикой, по сравнению со многими другими странами не отличалась крупными субсидиями для бизнеса во время и после пандемии, по мнению Катрин Сави, Эстонию можно отнести к первой группе уже стабилизировавшихся стран.
„В то же время следует иметь в виду, что продолжающийся экономический спад в Эстонии усугубляет возникающие от продаж в кредит риски и создает условия для увеличения количества случаев неплатежеспособности, что, в свою очередь, может означать увеличение числа случаев ущерба“, - добавила член правления KredEx Krediidikindlustus.
Учрежденное в 2009 году AS KredEx Krediidikindlustus является связанным предприятием Фонда предпринимательства и инноваций, цель которого – предоставление эстонским предпринимателям услуг по страхованию кредитов, позволяющих снизить как связанные со сделками купли-продажи кредитные риски, так и политические риски, возникающие в зависимости от страны нахождения покупателя.
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