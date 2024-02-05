Elering рассматривает возможность проложить кабель EstLink 3 через северо-запад Эстонии

Третье электрическое соединение с Финляндией будет способствовать обеспечению надежности поставок, достижению целей климатической и энергетической политики, а также еще теснее свяжет страны Балтии и Северные страны в единую рыночную зону.

„Мы проанализировали различные возможные места для EstLink 3 и считаем северо-западную часть Эстонии наиболее перспективной. Из соображений безопасности имеет смысл построить новую линию как можно дальше от существующих. В долгосрочной перспективе этот вариант маршрута позволит подключить к мощной сети территории развития морских ветряных электростанций, которые потенциально могут возникнуть в районе крупных островов Западной Эстонии“, – сказал председатель правления Elering Калле Кильк.

Компания Elering представила ходатайство на получение разрешения на строительство морской части EstLink 3 вместе с координатами возможного местоположения подводного кабеля в волости Ляэне-Нигула: точное местоположение трассы может быть изменено в ходе процедуры получения разрешения - в частности, на местоположение соединения повлияет, где будет проложен кабель на финской стороне.

Ходатайство, поданное компанией Elering, в настоящее время не касается наземной инфраструктуры EstLink 3, и для планирования береговых участков будет запущена отдельная процедура, а в настоящее время на уровне государственных и местных органов власти идет обсуждение о том, какой тип процедуры планирования будет использоваться для определения местоположения наземной части EstLink 3.

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