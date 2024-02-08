08.02.2024, 07:40
Бывшими учащимися спецшкол будет заниматься специальная служба попечения
ФОТО: | Delfi Meedia
Услуга по попечению над детьми бывших спецшкол и детьми с нарушением интеллекта полностью перейдет в сферу ответственности Министерства социальных дел, пишет Eesti Päevaleht.
Вместо Образовательной коллегии Маарьямаа с лета следующего года услугу закрытого детского учреждения в учебном центре Эмайыэ в Каагвере и учебном центре Валгейыэ в Тапа будет оказывать учреждение по специальной опеке AS Hoolekandeteenused. Исполнителем соответствующего распоряжения правительства назначено Министерство социальных дел. Образовательная коллегия Маарьямаа продолжит оказывать в этих учреждениях только образовательные услуги.