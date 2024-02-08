Бывшими учащимися спецшкол будет заниматься специальная служба попечения

Вместо Образовательной коллегии Маарьямаа с лета следующего года услугу закрытого детского учреждения в учебном центре Эмайыэ в Каагвере и учебном центре Валгейыэ в Тапа будет оказывать учреждение по специальной опеке AS Hoolekandeteenused. Исполнителем соответствующего распоряжения правительства назначено Министерство социальных дел. Образовательная коллегия Маарьямаа продолжит оказывать в этих учреждениях только образовательные услуги.

KLAT (услуга закрытого детского учреждения) — круглосуточная услуга, которая направлена, согласно постановлению суда, на ребенка, потребность которого в помощи настолько велика, что для защиты его жизни и развития необходимо ограничить его свободу. KLAT - это так сказать альтернатива содержанию под стражей, которую прокурор может выбрать для молодого человека.