Не запутайтесь! На смену продукции Rainbow в магазинах Prisma придет нечто новое

„Интерес потребителей к качественной и доступной продукции собственной торговой марки неуклонно растет. Мы всегда учитываем пожелания наших клиентов, поэтому развитие ассортимента продукции Prisma также является непрерывным процессом, – сказал Теэму Килпия, региональный директор Prisma Peremarket в Эстонии. – Бренд Coop, который заменит продукцию Rainbow, давно присутствует на рынке Северных стран, он известен и узнаваем именно благодаря своим очень разумным ценам и высокому качеству. Мы уже много лет продаем в Prisma продукты Coop и Coop Xtra, поэтому расширение ассортимента продукции и замена бренда Rainbow является естественным шагом. Клиентам не нужно беспокоиться о потере продуктов Rainbow, поскольку они наверняка смогут найти замену своим любимым товарам в ассортименте продуктов Coop, продаваемых в Prisma“.

Замена продукции Rainbow будет происходить постепенно в течение всего 2024 года по мере окончания поставок продуктов Rainbow.

Материнская компания Prisma SOK совместно с другими кооперативами Северных стран организует приобретение продаваемых в Prisma продуктов Coop через Coop Trading, и эти продукты в Эстонии можно приобрести только в магазинах Prisma.

Prisma Peremarket предлагает очень широкий ассортимент собственных торговых марок. В Prisma доступны продукты Coop, Xtra и Änglamark, принадлежащие собственным брендам Coop Trading.

Prisma Peremarket AS работает в Эстонии с 2000 года. Сеть включает 13 магазинов по всей Эстонии, которые вместе со службой поддержки обеспечивают работой более 800 человек. Prisma Peremarket принадлежит финскому торговому концерну S-Grupp.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.