Фонд интеграции ищет наставников по эстонскому языку

„Чем больше людей зарегистрируется как наставники, тем больше изучающих язык получит столь необходимую возможность общаться на эстонском. Наставником может стать каждый, кто владеет эстонским языком как своим родным и может хотя бы раз в неделю беседовать с изучающим язык на эстонском в интернете“, – сказала руководитель программы друзей эстонского языка Keelesõber Аве Ландрат.

Наставнику следует в течение трех месяцев, с 14 февраля по 14 мая, беседовать с изучающим эстонский на повседневные темы. Беседы необходимо проводить хотя бы раз в неделю, используя обоюдно приемлемый канал связи, например, Messenger или телефон. Необходимые для проведения бесед рекомендации и учебные материалы наставнику предоставят организаторы программы, они же сведут изучающих язык и наставников.

Регистрация в качестве добровольного наставника по эстонскому языку началась 22 января и продлится до 7 февраля. На сегодня о желании общаться с изучающими язык сообщили около 450 наставников.

Изучающие эстонский язык смогут присоединиться к программе с 9 февраля, когда возможность регистрации будет открыта и для них. Организаторы программы начнут сводить наставников и учащихся в День святого Валентина, 14 февраля. Участники будут общаться до 14 мая.

Программа друзей эстонского языка Keelesõber проводится Фондом интеграции уже пятый год. За предыдущие четыре сезона в программе приняли участие почти 3800 друзей языка. В качестве наставников изучать эстонский помогают люди разного возраста, разнообразных профессий и из многих стран.

Чтобы принять участие в качестве наставника в программе друзей эстонского языка Keelesõber, следует зарегистрироваться на сайте Фонда интеграции www.integratsioon.ee/keelesober не позднее 7 февраля. Там же можно найти всю информацию о программе.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.