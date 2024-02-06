МК Эстония
06.02.2024, 08:07

Вакцина не защищает взрослых людей: грозит ли Эстонии рост случаев заболевания туберкулезом?

 
Светлана Кючюк
Совсем не ОРВИ: кашель, ночной озноб, слабость, боль в груди, снижение веса могут говорить о начальной стадии туберкулеза.
Совсем не ОРВИ: кашель, ночной озноб, слабость, боль в груди, снижение веса могут говорить о начальной стадии туберкулеза.
ФОТО: Goncalo Costa | freepik.com

В соседней Латвии количество случаев заболевания туберкулезом за год выросло на 20%. Это – данные за уже позапрошлый год, и специалисты полагают, что в 2023 году заболеваемость могла вырасти еще больше. Стоит ли жителям нашей страны опасаться заражения туберкулезом, если принять во внимание, что вакцина от туберкулеза защищает только детей, да и то не полностью, а способствующие развитию заболевания факторы имеются и в Эстонии? Разбиралась „МК-Эстония“.

Туберкулез можно назвать социальной болезнью общества. В основном она поражает бедные слои населения, у которых качество питания и условия жизни в общем ниже тех, которые принято считать нормальными.

Экономический кризис, снижение уровня жизни, бесконечные стрессы, война и, конечно, ковидный период поспособствовали значительному ослаблению иммунитета общества. Все эти факторы жителям Эстонии, как и латвийцам, хорошо знакомы.

Зараженные среди нас

Туберкулез передается воздушно-капельным путем. Для заражения надо быть в непосредственном и длительном контакте с больным. Просто идя по улице, заразиться невозможно. Также не передается бактерия и через вещи, продукты, половой контакт или шприцы.

Но если вы оказались, например, в битком набитом автобусе и рядом кто-то кашляет, то риск заражения вполне вероятен, хотя, конечно, кашель еще не говорит о том, что человек болен именно туберкулезом.

„Я заболела туберкулезом сразу после университета. Сначала я стала сильно кашлять. Думали, что это бронхит. Но кашель все никак не проходил. К тому же я чувствовала себя неважно – постоянно ощущала слабость, ночью бросало то в жар, то в холод, но высокой температуры при этом не было. Сильно похудела. Я списывала свое состояние на усталость, поскольку был непростой период в жизни – экзамены, защита диплома, новая работа, подготовка к свадьбе, все время в каком-то нервном напряжении. Позже доктор сказал мне, что стрессовые ситуации ослабляют иммунитет, тогда риск заболеть повышается“, – рассказывает Юлия.

Ей диагностировали туберкулез только после рентгенографии. Сказали, что в начальной форме установить болезнь довольно сложно.

„Целый год я проходила лечение специальными антибактериальными препаратами.Сначала в стационаре около недели, а потом меня перевели на амбулаторное лечение. Но я каждый день ездила в диспансер. Слава Богу, больше болезнь не возвращалась. Но где я могла заразиться, даже не знаю. Где угодно, в общем-то“, – отмечает она.

Считается, что бактерия туберкулеза есть в организме – чуть ли не у половины населения земного шара. Но она не опасна, пока человек не заболеет. А риск заболеть в течение жизни составляет примерно 5–10%. Опаснее всего болезнь развивается у маленьких детей. Именно поэтому в Эстонии все новорожденные уже в первые дни жизни получают прививку от туберкулеза. Иммунизация в нашей стране началась еще в 1920-х годах.

Но если 10 лет назад 95,9% детей в возрасте до года были вакцинированы, то в 2023 году процент снизился до 62,4. Причины разные. Например, осознанный отказ родителей от вакцинации детей.

„Вакцина защищает от туберкулезного менингита и диссеминированного туберкулеза примерно на 85%. От других форм туберкулеза – значительно меньше. Однако вакцина дает защиту лишь на 10–15 лет. А повторная вакцинация детей и взрослых неэффективна и не проводится“, – говорит главный специалист инфекционного отдела Департамента здоровья Ирина Филиппова.

Нужно ли жителям Эстонии беспокоиться о том, что рядом есть потенциальная опасность, от которой и прививка не спасет? Ведь получается, что все взрослое население находится в зоне риска.

Ситуация улучшается, но…

Для здорового человека с крепким иммунитетом риск заболеть туберкулезом невысок. Большинство людей способны прожить всю жизнь с этой бактерией и не заболеть.

„Болезнь развивается, когда иммунная система человека не в состоянии контролировать бактерии. Они быстро размножаются и распространяются по лимфатическим сосудам и узлам, по крови и другим тканям и органам. От туберкулеза обычно страдают верхние части легких, почки, центральная нервная система, кости и суставы. В области поражения могут образовываться пустоты, и инфекция распространяется дальше. Риск развития туберкулеза наиболее высок в первые два года после заражения. Ряд состояний организма может снизить устойчивость человека к болезням. К факторам повышенного риска относятся ВИЧ, СПИД, алкоголизм, наркомания, иммуподавляющее лечение, а также недоедание, стресс, хронические болезни – диабет, онкология, инфекционные воспаления“, – говорит Ирина Филиппова.

Сколько людей в Эстонии являются носителями бактерии – неизвестно. Регистрируют только случаи заболевания. Они идут на убыль: в 2001 году их было 810, в 2022 году – 129. Хотя в последние пару лет все же заметен небольшой рост.

„Туберкулез в Эстонии стал „больным местом“ в годы восстановления независимости, когда за пять лет количество случаев удвоилось. В 1998 году было диагностировано 47,5 новых случаев туберкулеза на 100 000 жителей, что почти в десять раз больше, чем в Северных странах. Резистентность к лекарствам и рост заболеваемости были обусловлены социально-экономическими изменениями и ошибками, допущенными в первые годы при преобразовании системы здравоохранения, а также недостаточным и интервальным лечением и потерей бдительности в отношении туберкулеза“, – говорит руководитель отдела регистров Института развития здоровья Пирет Вийклепп.

Она добавляет, что с 1998 года в Эстонии была запущена программа по борьбе с туберкулезом, затем выработана государственная стратегия и создан план на 2008–2012 годы. С 2013-го отдельной программы или стратегии нет, но все меры продолжают применять в рамках Программы развития здоровья населения.

Однако несмотря на то, что система лечения и условия профилактики были значительно улучшены, а число заболевших сократилось в разы, по словам специалиста, туберкулез остается серьезной проблемой для здоровья населения, так как передается воздушно-капельным путем.

„По мере снижения заболеваемости возникает ситуация, при которой диагностика туберкулеза может запаздывать из-за снижения осведомленности населения“, – считает специалист.

Более того, заболеть туберкулезом можно и повторно. Если один раз человек вылечился, это не дает ему иммунитета.

По статистике, мужчины чаще болеют туберкулезом, чем женщины. В 2022 г., согласно данным ВОЗ, количество случаев заболевания во всем мире составило 10,6 млн человек, включая 5,8 млн мужчин, 3,5 млн женщин и 1,3 млн детей. Случаи заболевания регистрируют во всех странах и возрастных группах.

В прошлом году в туберкулезном отделении Региональной больницы находилось 36 пациентов. В первой декаде января их было 8. В среднем пациенты проводят в стенах больницы около двух месяцев. Затем лечатся дома.

До ХХ века туберкулез был почти неизлечим. В наше время заболевание сложно, но лечится. Тем не менее в 2022 году туберкулез унес жизни 1,3 млн человек.

В 2022 году было зафиксировано 11 смертей от туберкулеза (8 мужчин, 3 женщины) в разных возрастных группах. Больше всего летальных исходов было зафиксировано в 1995 году – 154 человека. Но начиная с 1992 года не зафиксировано ни одной смерти людей в возрасте до 20 лет.

Проверить наличие в организме бактерии туберкулеза поможет анализ крови, на который может отправить семейный врач.

Лечение туберкулеза – тяжелый и долгий процесс, который подразумевает прием 4–5 сильнодействующих препаратов. Курс лечения длится 4–8 месяцев, а то и больше.

Куда можно обратиться в случае подозрения на туберкулез?

  • К своему семейному врачу.

  • В Туберкулезную поликлинику:

Таллинн, Хийу, 39. Тел. 617 2929,

Детский кабинет – тел. 617 29 51

  • Клиника Тартуского университета, „Копсуклийник“:

Тарту, Рийа, 167. Тел. 731 8949,

Детский кабинет – тел. 731 9513, Лунини, 6

  • Кохтла-Ярве: Рави, 10-а, тел. 33 11 33

  • Нарва: Хайгла, 5, тел. 35 72 778, 35 47 900

  • Ляэнемаа: Ваба, 6, тел. 47 25 800

  • Курессааре: Айа, 25, тел. 45 20 115

  • Пярну: Ристику, 1, тел. 44 73 300, 44 73 382.

  • Раквере: Лыуна пыйк, 1, тел. 32 29 780, 32 29 706.

  • Вильянди: Пярна теэ, 3, тел. 4343 001, 43 52 053.

NB: По указанным адресам в случае подозрения на туберкулез за помощью могут обращаться все жители Эстонии, включая тех, у кого нет страхования здоровья. Иметь направление необязательно. Обследование бесплатное. Лечение туберкулеза также для всех жителей Эстонии бесплатно.

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