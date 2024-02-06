Вакцина не защищает взрослых людей: грозит ли Эстонии рост случаев заболевания туберкулезом?
В соседней Латвии количество случаев заболевания туберкулезом за год выросло на 20%. Это – данные за уже позапрошлый год, и специалисты полагают, что в 2023 году заболеваемость могла вырасти еще больше. Стоит ли жителям нашей страны опасаться заражения туберкулезом, если принять во внимание, что вакцина от туберкулеза защищает только детей, да и то не полностью, а способствующие развитию заболевания факторы имеются и в Эстонии? Разбиралась „МК-Эстония“.
Туберкулез можно назвать социальной болезнью общества. В основном она поражает бедные слои населения, у которых качество питания и условия жизни в общем ниже тех, которые принято считать нормальными.
Экономический кризис, снижение уровня жизни, бесконечные стрессы, война и, конечно, ковидный период поспособствовали значительному ослаблению иммунитета общества. Все эти факторы жителям Эстонии, как и латвийцам, хорошо знакомы.
Зараженные среди нас
Туберкулез передается воздушно-капельным путем. Для заражения надо быть в непосредственном и длительном контакте с больным. Просто идя по улице, заразиться невозможно. Также не передается бактерия и через вещи, продукты, половой контакт или шприцы.
Но если вы оказались, например, в битком набитом автобусе и рядом кто-то кашляет, то риск заражения вполне вероятен, хотя, конечно, кашель еще не говорит о том, что человек болен именно туберкулезом.
„Я заболела туберкулезом сразу после университета. Сначала я стала сильно кашлять. Думали, что это бронхит. Но кашель все никак не проходил. К тому же я чувствовала себя неважно – постоянно ощущала слабость, ночью бросало то в жар, то в холод, но высокой температуры при этом не было. Сильно похудела. Я списывала свое состояние на усталость, поскольку был непростой период в жизни – экзамены, защита диплома, новая работа, подготовка к свадьбе, все время в каком-то нервном напряжении. Позже доктор сказал мне, что стрессовые ситуации ослабляют иммунитет, тогда риск заболеть повышается“, – рассказывает Юлия.
Ей диагностировали туберкулез только после рентгенографии. Сказали, что в начальной форме установить болезнь довольно сложно.
„Целый год я проходила лечение специальными антибактериальными препаратами.Сначала в стационаре около недели, а потом меня перевели на амбулаторное лечение. Но я каждый день ездила в диспансер. Слава Богу, больше болезнь не возвращалась. Но где я могла заразиться, даже не знаю. Где угодно, в общем-то“, – отмечает она.
Считается, что бактерия туберкулеза есть в организме – чуть ли не у половины населения земного шара. Но она не опасна, пока человек не заболеет. А риск заболеть в течение жизни составляет примерно 5–10%. Опаснее всего болезнь развивается у маленьких детей. Именно поэтому в Эстонии все новорожденные уже в первые дни жизни получают прививку от туберкулеза. Иммунизация в нашей стране началась еще в 1920-х годах.
Но если 10 лет назад 95,9% детей в возрасте до года были вакцинированы, то в 2023 году процент снизился до 62,4. Причины разные. Например, осознанный отказ родителей от вакцинации детей.
„Вакцина защищает от туберкулезного менингита и диссеминированного туберкулеза примерно на 85%. От других форм туберкулеза – значительно меньше. Однако вакцина дает защиту лишь на 10–15 лет. А повторная вакцинация детей и взрослых неэффективна и не проводится“, – говорит главный специалист инфекционного отдела Департамента здоровья Ирина Филиппова.
Нужно ли жителям Эстонии беспокоиться о том, что рядом есть потенциальная опасность, от которой и прививка не спасет? Ведь получается, что все взрослое население находится в зоне риска.
Ситуация улучшается, но…
Для здорового человека с крепким иммунитетом риск заболеть туберкулезом невысок. Большинство людей способны прожить всю жизнь с этой бактерией и не заболеть.
„Болезнь развивается, когда иммунная система человека не в состоянии контролировать бактерии. Они быстро размножаются и распространяются по лимфатическим сосудам и узлам, по крови и другим тканям и органам. От туберкулеза обычно страдают верхние части легких, почки, центральная нервная система, кости и суставы. В области поражения могут образовываться пустоты, и инфекция распространяется дальше. Риск развития туберкулеза наиболее высок в первые два года после заражения. Ряд состояний организма может снизить устойчивость человека к болезням. К факторам повышенного риска относятся ВИЧ, СПИД, алкоголизм, наркомания, иммуподавляющее лечение, а также недоедание, стресс, хронические болезни – диабет, онкология, инфекционные воспаления“, – говорит Ирина Филиппова.
Сколько людей в Эстонии являются носителями бактерии – неизвестно. Регистрируют только случаи заболевания. Они идут на убыль: в 2001 году их было 810, в 2022 году – 129. Хотя в последние пару лет все же заметен небольшой рост.
„Туберкулез в Эстонии стал „больным местом“ в годы восстановления независимости, когда за пять лет количество случаев удвоилось. В 1998 году было диагностировано 47,5 новых случаев туберкулеза на 100 000 жителей, что почти в десять раз больше, чем в Северных странах. Резистентность к лекарствам и рост заболеваемости были обусловлены социально-экономическими изменениями и ошибками, допущенными в первые годы при преобразовании системы здравоохранения, а также недостаточным и интервальным лечением и потерей бдительности в отношении туберкулеза“, – говорит руководитель отдела регистров Института развития здоровья Пирет Вийклепп.
Она добавляет, что с 1998 года в Эстонии была запущена программа по борьбе с туберкулезом, затем выработана государственная стратегия и создан план на 2008–2012 годы. С 2013-го отдельной программы или стратегии нет, но все меры продолжают применять в рамках Программы развития здоровья населения.
Однако несмотря на то, что система лечения и условия профилактики были значительно улучшены, а число заболевших сократилось в разы, по словам специалиста, туберкулез остается серьезной проблемой для здоровья населения, так как передается воздушно-капельным путем.
„По мере снижения заболеваемости возникает ситуация, при которой диагностика туберкулеза может запаздывать из-за снижения осведомленности населения“, – считает специалист.
Более того, заболеть туберкулезом можно и повторно. Если один раз человек вылечился, это не дает ему иммунитета.
По статистике, мужчины чаще болеют туберкулезом, чем женщины. В 2022 г., согласно данным ВОЗ, количество случаев заболевания во всем мире составило 10,6 млн человек, включая 5,8 млн мужчин, 3,5 млн женщин и 1,3 млн детей. Случаи заболевания регистрируют во всех странах и возрастных группах.
В прошлом году в туберкулезном отделении Региональной больницы находилось 36 пациентов. В первой декаде января их было 8. В среднем пациенты проводят в стенах больницы около двух месяцев. Затем лечатся дома.
До ХХ века туберкулез был почти неизлечим. В наше время заболевание сложно, но лечится. Тем не менее в 2022 году туберкулез унес жизни 1,3 млн человек.
В 2022 году было зафиксировано 11 смертей от туберкулеза (8 мужчин, 3 женщины) в разных возрастных группах. Больше всего летальных исходов было зафиксировано в 1995 году – 154 человека. Но начиная с 1992 года не зафиксировано ни одной смерти людей в возрасте до 20 лет.
Проверить наличие в организме бактерии туберкулеза поможет анализ крови, на который может отправить семейный врач.
Лечение туберкулеза – тяжелый и долгий процесс, который подразумевает прием 4–5 сильнодействующих препаратов. Курс лечения длится 4–8 месяцев, а то и больше.
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