Вакцина не защищает взрослых людей: грозит ли Эстонии рост случаев заболевания туберкулезом?

Туберкулез можно назвать социальной болезнью общества. В основном она поражает бедные слои населения, у которых качество питания и условия жизни в общем ниже тех, которые принято считать нормальными.

Экономический кризис, снижение уровня жизни, бесконечные стрессы, война и, конечно, ковидный период поспособствовали значительному ослаблению иммунитета общества. Все эти факторы жителям Эстонии, как и латвийцам, хорошо знакомы.

Зараженные среди нас

Туберкулез передается воздушно-капельным путем. Для заражения надо быть в непосредственном и длительном контакте с больным. Просто идя по улице, заразиться невозможно. Также не передается бактерия и через вещи, продукты, половой контакт или шприцы.

Но если вы оказались, например, в битком набитом автобусе и рядом кто-то кашляет, то риск заражения вполне вероятен, хотя, конечно, кашель еще не говорит о том, что человек болен именно туберкулезом.

„Я заболела туберкулезом сразу после университета. Сначала я стала сильно кашлять. Думали, что это бронхит. Но кашель все никак не проходил. К тому же я чувствовала себя неважно – постоянно ощущала слабость, ночью бросало то в жар, то в холод, но высокой температуры при этом не было. Сильно похудела. Я списывала свое состояние на усталость, поскольку был непростой период в жизни – экзамены, защита диплома, новая работа, подготовка к свадьбе, все время в каком-то нервном напряжении. Позже доктор сказал мне, что стрессовые ситуации ослабляют иммунитет, тогда риск заболеть повышается“, – рассказывает Юлия.

Ей диагностировали туберкулез только после рентгенографии. Сказали, что в начальной форме установить болезнь довольно сложно.

„Целый год я проходила лечение специальными антибактериальными препаратами.Сначала в стационаре около недели, а потом меня перевели на амбулаторное лечение. Но я каждый день ездила в диспансер. Слава Богу, больше болезнь не возвращалась. Но где я могла заразиться, даже не знаю. Где угодно, в общем-то“, – отмечает она.