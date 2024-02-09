Пора лечиться травами и заговорами? В Эстонии и во всей Европе – катастрофические проблемы с поставками лекарств(4)
За последние три года многие страны ЕС столкнулись с проблемами нехватки необходимых медикаментов. И даже в США, на родине целого ряда гигантов фармацевтической промышленности, медучреждениям порой приходится справляться с отсутствуем конкретных лекарств. В Эстонии по-прежнему далеко не все нужные препараты можно купить в ближайшей аптеке. Что делать и чем их заменить – выясняла „МК-Эстония“.
Жительница Таллинна Валентина жалуется: „Пошла в аптеку за лекарством, которое принимаю постоянно, и вдруг оказалось, что его в продаже нет. Я в ужасе, оно мне очень нужно! Ведь у меня такая болезнь, что если ее не лечить, – можно умереть. Одна из работниц аптеки сказала мне по секрету, что лекарство вскоре появится, но стоить будет уже дороже. Поэтому я позвонила своему врачу, слезно выпросила дополнительный рецепт и побежала по аптекам. Не в первой и не во второй, но все же нашла нужное лекарство и сделала запас. Да почему же все время не хватает лекарств – то от одной болезни, то от другой! У меня диагнозов много, и все время этот стресс, я так от него устала! А что делать тем, кто работает и не может бегать по аптекам в поисках нужного лекарства?“
Общая проблема
В Эстонии в 2023 году аптеки столкнулись с гораздо большим дефицитом лекарств, чем в 2022-м. Проблемы с поставками были вызваны как повышенным спросом, так и нехваткой сырья. Например, родители малышей хорошо помнят возникший весной дефицит подходящих детям антибиотиков и жаропонижающих средств – например, препарата Nurofen. А осенью людям с заболеваниями почек пришлось выдавать препарат Sorbister из государственного резервного запаса, так как поставки в аптеки были затруднены.
Острая нехватка медикаментов не обошла и больницы.
„Для лечения последствий инфарктов и инсультов крупные медучреждения используют очень важные лекарства, проблемы с поставками которых наблюдаются уже год, но благодаря хорошему сотрудничеству мы смогли добиться, чтобы никто не остался без лечения“, – цитирует слова главы отдела надзора за импортом и экспортом Лекарственного департамента Марко Тийслера „Актуальная камера“.
Как сообщают новостные агентства, нашим ближайшим соседям приходится сталкиваться с теми же проблемами. Например, из-за сбоев в цепочках поставок многие основные и незаменимые лекарства были недоступны в Латвии еще во время пандемии.
Поскольку около 95% медикаментов на рынке страны импортируют, и на нем в подавляющем большинстве доминируют иностранные производители, этот вопрос приобретает особую актуальность с учетом постоянно растущей напряженности в мире. В начале января новостное агентство LETA сообщило, что в латвийских аптеках заканчиваются или уже закончились два самых дешевых и на 75% компенсируемых государством лекарства для регулирования давления и работы сердца, их нет и на оптовых базах.
В Финляндии – на которую многие смотрят с надеждой, потому что уж там-то всегда можно получить лекарство по дигитальному эстонскому рецепту – также ощущается нехватка целого ряда лекарственных препаратов. По данным специалистов управления по контролю за лекарственными препаратами Fimea, нехватка некоторых лекарственных препаратов все чаще становится причиной переноса планового лечения, что в свою очередь негативно влияет на возможность своевременного предоставления медицинских услуг.
В 2022 году в информационную службу Fimea поступило рекордное количество извещений от медицинских учреждений о перебоях с поставками лекарственных средств – в основном относительно препаратов, применяемых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и лекарств, влияющих на работу центральной нервной системы. А в 2023 году, по заявлению представителей Fimea, ситуация стала еще более сложной.
O нехватке препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, обезболивающих, лекарств от нарушений концентрации внимания, психических расстройств и проблем с предстательной железой писал в конце года и новостной портал YLE.
Проблема нехватки медикаментов актуальна и в других европейских странах, что заставило Евроcоюз задуматься о более тесном сотрудничестве в сфере обмена медикаментов между государствами альянса. Но делиться можно только тем, что имеешь…
Сработает ли заявленный ЕC механизм по распределению лекарств, если их не будет хватать на всех, – большой вопрос.
„Пожалуйста, без паники!“
Лекарственный департамент рекомендует запастись нерецептурными (минимум на неделю) и рецептурными (минимум на месяц) препаратами.
По словам руководителя Союза провизорских аптек Ли Роотслане, проблемы с поставками лекарств – усугубляющаяся проблема во всей Европе.
„В этом году в сотрудничестве с Департаментом лекарств и семейными врачами мы составили рекомендации, чтобы при возникновении проблемы не решать ее постфактум, а стараться предусмотреть какие-то решения и избежать паники. В случае с детскими сиропами было так, что люди читали о нехватке препарата, шли в аптеку и брали две упаковки вместо одной, как обычно“, – цитирует Роотслане ERR.
Трудности с поставками могут возникнуть с любым препаратом – независимо от того, широко он доступен или нет, дешев или дорог, оригинал или дженерик. Причины затруднений с поставками также могут быть самыми разными, но основные – проблемы производства и неожиданное увеличение спроса.
В случае затруднений с поставками наиболее важные факторы – возможность замены недостающего препарата и характер заболевания. Проблемы возникают, прежде всего, когда нет альтернативы препарату с тем же активным ингредиентом, и поэтому врачу приходится менять схему лечения, а пациенту, в свою очередь, – принимать новый график дозирования препарата.
Марко Тийслер говорит, что в ситуации, когда требуемый пациенту лицензированный препарат недоступен и нет подходящей альтернативы среди других продаваемых в Эстонии лекарств с тем же показанием, лечащий врач может подать в Департамент лекарств заявление о применении препарата, лицензированного в другом государстве.
„Если это препарат, широко используемый без лицензии, и специализированная организация (ассоциация врачей-специалистов и т. д.) подала заявку на получение разрешения на использование препарата, часто бывает так, что препарат доступен в аптеке и рецепт может быть реализован немедленно. Если же препарат приходится заказывать из другой страны, это может занять время. Доступную информацию (время доставки и цену лекарства) предоставляет аптека, она же и проинформирует пациента, когда лекарство поступит в аптеку“, – поясняет Тийслер.
За доставку в „домашнюю“ аптеку лицензированного лекарства из-за границы плату не взимают. Но цена лекарства в разных странах может существенно отличаться (как в большую, так и в меньшую сторону), и обычные скидки в этом случае не применяются.
К счастью, здесь есть решение со стороны Кассы здоровья, поскольку некоторые лекарства без разрешения на продажу в исключительных случаях компенсируют, в том числе – с помощью так называемого автоматического решения.
Некоторые вернулись
Данные об используемых в Эстонии лекарствах можно найти в регистре лекарств www.ravimiinfo.ee и www.ravimiregister.ee, где можно отличить лекарства, доставка которых затруднена, от лекарств, реализация которых прекращена. В случае препаратов с трудностями доставки добавляют прогноз производителя по решению проблем с доставкой и информация о возможных заменах и альтернативах.
По данным упомянутых ресурсов, в продажу вернулись лекарственные средства от акне, которых пациенты Эстонии ждали с лета 2022 года: Duaс гель, Soolantra, Epiduo и др. Снова доступен в аптеках препарат, применяемый при ишемической болезни сердца – Trimetazidine Teva, о трудностях с поставками которого департамент сообщил осенью прошлого года. Антидепрессанта Trarett в аптеках нет с ноября, и нет данных о том, что поставки когда-либо возобновятся. А антибиотик Metronidazol Orifarm доступен всего в двух аптеках.
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