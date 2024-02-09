Пора лечиться травами и заговорами? В Эстонии и во всей Европе – катастрофические проблемы с поставками лекарств

Жительница Таллинна Валентина жалуется: „Пошла в аптеку за лекарством, которое принимаю постоянно, и вдруг оказалось, что его в продаже нет. Я в ужасе, оно мне очень нужно! Ведь у меня такая болезнь, что если ее не лечить, – можно умереть. Одна из работниц аптеки сказала мне по секрету, что лекарство вскоре появится, но стоить будет уже дороже. Поэтому я позвонила своему врачу, слезно выпросила дополнительный рецепт и побежала по аптекам. Не в первой и не во второй, но все же нашла нужное лекарство и сделала запас. Да почему же все время не хватает лекарств – то от одной болезни, то от другой! У меня диагнозов много, и все время этот стресс, я так от него устала! А что делать тем, кто работает и не может бегать по аптекам в поисках нужного лекарства?“