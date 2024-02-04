Цахкна: к 2035 году мы увеличим объем экономики Эстонии в два раза(59)
Председатель партии Eesti 200 Маргус Цахкна, заявил на прошедшем в воскресенье, 4 февраля, Дне стратегии партии, что экономика Эстонии должна к 2035 году удвоиться, и у Eesti 200 есть план для достижения этой цели, пишет rus.ERR.ee.
„Министр экономики Тийт Рийсало в сотрудничестве с предпринимателями разработал конкретный план, как придать новую энергию экономике Эстонии“, - заявил Цахкна.
„Мы должны инвестировать в экономику, сократить бюрократию, увеличить производительность, а наша рабочая сила должна быть более квалифицированной - это реальные действия и реформы, ради которых Eesti 200 пришла в правительство“, - сказал Цахкна, добавив, что инновации нужны для того, чтобы сделать следующий необходимый скачок развития.
„Eesti 200 положила конец забастовке учителей и принесла необходимый трудовой мир, но система образования Эстонии нуждается в реформах, потому что от них зависит будущее государства и экономики Эстонии. Нехватка инженеров уже тормозит развитие экономики, профессиональное образование требует большего внимания – учебные программы и сеть школ должны отвечать потребностям рынка труда и меняющимся обстоятельствам. Министр образования Кристина Каллас готовит реформы, цель – быстро их реализовать, чтобы повысить конкурентоспособность экономики и улучшить жизнь людей“, - отметил Цахкна.
По мнению лидера Eesti 200, правительство должно ускорить производство мощностей возобновляемой энергетики в два раза. „Нам необходимо предпринять более решительные шаги в рамках зеленого поворота, чтобы к 2030 году стать страной-экспортером возобновляемой энергии. Нам нужны более быстрые и решительные шаги в этой области“, — сказал Цахкна.
В воскресенье прошел День стратегии партии Eesti 200, на котором обсуждались планы партии на будущее, политическая ситуация и ставились новые цели.
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