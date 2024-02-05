Сотрудников торговой сети Rimi ждет ощутимое повышение зарплаты

93% персонала Rimi составляют работники магазинов и центральной кухни. Всего в Rimi Эстонии работает 2832 человек со средним стажем работы шесть лет, средний возраст работников составляет 46 лет.

По словам главы Rimi Эстонии Кристель Метс, компания значительно увеличивает как основные зарплаты, так и уровневые и бонусные выплаты. „Для нас важно, чтобы наши сотрудники чувствовали себя ценными и мотивированными“, – говорит глава Rimi Эстонии Кристель Метс.

Rimi сосредоточится не только на повышении основной зарплаты сотрудников, но и на системе уровневых выплат, которая позволяет сотрудникам влиять на свой доход в соответствии с вкладом в работу и навыками. В 2024 году в этой системе будут внесены значительные изменения, включая требования к знанию языков и различные исключительные случаи. Кроме того, компания продолжит выплачивать бонусы за результаты, поощряя сотрудников за их вклад в достижение целей компании. „Помимо уровневых выплат, сотрудники магазинов и центральной кухни могут ежемесячно получать дополнительную премию к основной зарплате, если компания работает успешно и достигает поставленных целей“, – добавила Метс.

Начиная с 2024 года, Rimi также будет отмечать юбилеи работы сотрудников, начиная с 5-го года работы, даря им подарочные карты Rimi на сумму 50 евро. Кроме того, компания продолжит отмечать 10-, 15-, 20-, 25-летие и дальнейшие юбилеи работы сотрудников специальными мероприятиями.

Всего у Rimi Baltic AB в трех странах Балтии 276 магазинов, включая 93 гипермаркета (из них 17 в Эстонии), 774 супермаркета (из них 22 в Эстонии), 100 мини-магазинов Rimi (из них 41 в Эстонии) и 23 экспресс-магазина Rimi (из них 3 в Эстонии).

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