Куда чаще всего ездят пассажиры ночных автобусов в Таллинне?

По словам вице-мэра Владимира Света, полученные в январе данные показывают, что в сравнении с летом и осенью число пассажиров ниже, но востребованность есть на всех направлениях. „Зимой некоторое сокращение числа пассажиров ожидаемо. Их количество в ночь на субботу и в ночь на воскресенье примерно одинаково, чуть более популярен ночной транспорт в ночь на воскресенье. Больше всего пассажиров ночных автобусов по-прежнему направляются в Ласнамяэ и Мустамяэ, но востребованы также и новые маршруты в Виймси и Вана-Пяэскюла, туда в январе отправлялась треть от числа всех пассажиров ночных автобусов“, – сказал Свет.

Собранные в январе данные показывают, что среди пассажиров ночных автобусов в ночь с пятницы на субботу совершили поездку 46%, а в ночь на воскресенье – 54% пользователей за выходные. Наиболее активно услугой пользуются в период с 00:30 до 02:00 часов, больше всего пассажиров было на отправлении в час ночи.

С 1 января в Таллинне работает шесть маршрутов ночного транспорта: автобус № 91 следует в направлении Мустамяэ, № 92 – в Вяйке-Ыйсмяэ, № 93 – в направлении Пельгуранна и № 94 – в направлении Прийсле, линия № 95 – в направлении центра Виймси, № 96 – в Вана-Пяэскюла. Ночные автобусы отправляются от остановки междугородних автобусов на Балтийском вокзале. Они курсируют в ночь на субботу и воскресенье с половины первого до половины четвертого с 30-минутным интервалом. Последнее отправление осуществляется в направлении из центра города. Расписание можно найти на автобусных остановках и на сайте транспорта Таллинна.

В бюджете Таллинна на 2024 год на осуществление услуги ночных автобусов запланировано 830 000 евро. Волость Виймси участвует в финансировании работы маршрута, направляющегося в Виймси, за проезд по территории волости.

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