С заботой о детях: в Таллинне проходит специальная программа „Безопасный путь в школу“
В Таллинне проходит программа повышения безопасности дороги до школы. На это выделено 400 000 евро. В первом потоке программы „Безопасный путь в школу“ участвует 15 таллиннских школ.
Это школы, в окрестностях которых есть проблемы с безопасностью пешеходного и велосипедного движения, пересечением проезжей части, местами остановки автомобилей или мерами по ограничению интенсивности дорожного движения.
По словам вице-мэра Владимира Света, повышение безопасности окрестностей школ и ведущих в школу путей, а также повышение доли активных способов передвижения учащихся входят в число основных приоритетов Таллинна.
„Мы хотим, чтобы путь детей и молодёжи в школу был безопасным, и чтобы они предпочитали передвигаться пешком или на велосипеде. Для системного подхода к этой теме мы организовали программу улучшения условий в окрестности школ. Её цель – значительно повысить безопасность движения вокруг школ, и, следовательно, содействовать использованию детьми активных способов передвижения по пути в школу“, - отметил Свет.
„В рамках программы будут проанализированы окрестности выбранных школ и совместно со школьным руководством, родителями, местным сообществом и специалистами по дорожному движению будут разработаны меры для того, чтобы быстро и с помощью легко применимых средств – например, столбиков, дорожных знаков или контейнеров с растениями – уже в этом году сделать окрестности школ и путь детей в школу безопаснее. Планируется, что такие решения будут действовать несколько лет и на основании их эффективности будут приняты решения о более крупных инвестициях и перестройке прилегающих к школе территорий“, - пояснила руководитель сферы планирования общественного пространства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Лийна-Лийз Пиху.
В 2022 году Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства собирал у районных управ данные на разные темы, в том числе относительно проблемных окрестностей школ. В первый поток программы приглашены школы из этого списка с учётом баланса районов.
Временные оперативные меры на основании проекта организации дорожного движения будут осуществлены летом, новые решения будут протестированы осенью нового учебного года. Продолжительность временных пилотных проектов – около месяца, и они будут организованы с помощью легко размещаемых и убираемых элементов. Быстрые решения с использованием более постоянных средств организации движения будут действовать в основном 1-2 года. В прошлом году был запущен пилотный проект в Мустамяэской гимназии, в результате которого в сотрудничестве с консультантами центра политических исследований Praxis и лаборатории мобильности Тартуского университета был разработан план изменений в окрестностях школы. В мае этого года планируется осуществление этого решения в городском пространстве. Схема движения в окрестностях школы будет изменена таким образом, что будет ограничен доступ автомобилей в непосредственную близость школы, а у крупных улиц будут построены безопасные места остановки для тех, кто приезжает в школу на автомобиле.
В местах, где есть насущная необходимость в новой или улучшенной инфраструктуре, предусмотрено сооружение пешеходных дорожек, переходов или „лежачих полицейских“. В рамках первого проекта строительства инфраструктуры к августу этого года будет проложен тротуар на улице Эхте. Следующие объекты для проектирования будут выбраны во второй половине этого года.
На базе временных пилотных проектов и быстрых решений постепенно будут разработаны комплексные решения по изменению окрестностей школ, которые объединят как реконструкцию и строительство инфраструктуры, так и постоянные изменения организации дорожного движения. Комплексные решения будут применяться с 2025 года с учётом опыта и отзывов пользователей об эффективности первоначальных быстрых решений.
Цели программы основаны на цели стратегии развития Таллинна „Весь Таллинн в движении“ и цели сферы мобильности, которая предусматривает повышение доли учащихся в возрасте 7-14 лет, самостоятельно добирающихся до школы, кружков и тренировок, до 90% к 2035 году. Цель таллиннской стратегии развития велодвижения 2018-2027 состоит в том, чтобы доля передвижения на велосипеде достигла 11% от всех видов передвижения, в том числе 25% передвижения между домом и школой. Дополнительным эффектом программы станет повышение привлекательности и расширение возможностей активного использования общественного пространства в окрестностях школ, что будет способствовать достижению стратегических целей „Удобное городское пространство“ и „Дом, который начинается с улицы“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.