Котлеты, макароны или борщ? Детей спросили, что они больше всего любят есть в школе. И любят ли вообще(2)
Макароны и блюда из макарон уже десятый год подряд остаются любимой едой учеников. Это данные опроса поставщика школьного питания Daily.
В ходе ежегодного опроса, проведенного крупнейшим поставщиком школьного питания в Эстонии, были определены любимые блюда школьников и удовлетворенность качеством еды, а также собраны отзывы работников школ и родителей. В опросе приняли участие около 12 000 учащихся, сотрудников школ и родителей.
Опрос продемонстрировал, что лучшим школьным обедом треть эстонских школьников считает блюдо из макарон (34% респондентов), причем макароны также являются любимым гарниром детей (26%). На втором месте оказались блюда из курицы с 11%, а на третьем – борщ с 7% голосов. В качестве исключений можно отметить Тартускую гимназию имени Кристьяна Яака Петерсона, Тартускую гимназию имени Мийны Хярма и Вырускую гимназию, где фаворитами учеников оказались блюда из курицы.
По словам Тийу Эндриксон, менеджера по маркетингу компании Baltic Restaurants Estonia, предлагающей школьное питание под брендом Daily, очень хорошо, что в некоторых школах, помимо побеждавших в течение десяти лет макаронных блюд популярность приобретают и другие блюда.
„Блюда из макарон знакомы детям дома и, разумеется, поэтому популярны. В то же время, как поставщик школьного питания, мы считаем важным познакомить учеников с различными продуктами, вкусами и культурами питания, – сказала Эндриксон. – Например, мы организуем тематические недели, когда помимо традиционной пищи предлагаем блюда из других стран. Эта идея оказалась чрезвычайно успешной“. Неделя азиатской еды оказалась наиболее популярной у трети респондентов.
Учеников также спросили, чего в меню могло бы быть больше. Выяснилось, что прежде всего дети хотят более широкого выбора различных фруктов и десертов.
По словам Тийу Эндриксон, в том, как дети относятся к школьному питанию очень большую роль играют родители. Вот уже четыре года в рамках проводящейся осенью Недели открытых школьных столовых Daily приглашает родителей отведать школьной еды. „Осведомленность о качестве и ассортименте школьного питания постепенно растет. Однако предстоит еще долгий путь, поскольку опрос также показал, что существуют довольно большие различия между отзывами детей и родителей“, – добавила Эндриксон.
59% учащихся оценивают разнообразие школьного питания как хорошее или очень хорошее. При этом таким же образом школьное питание оценили всего 37% родителей – разница тут составляет целых 22 процентных пункта.
„К сожалению, это очень красноречивый пример того, что школьное питание до сих пор сопровождают мифы и предубеждения. Мы усердно работаем каждый день, чтобы предложить ученикам разнообразное и вкусное меню, – отметила Эндриксон. – Например, во всех школьных столовых Daily ко вторым блюдам предлагают пять разных салатов, но знали об этом лишь 8% опрошенных родителей“.
Действующая под брендом Daily компания Baltic Restaurants Estonia AS является крупнейшим в Эстонии поставщиком школьного питания, предлагающим обслуживание в 85 школах и 60 школьных буфетах по всей Эстонии.
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