Котлеты, макароны или борщ? Детей спросили, что они больше всего любят есть в школе. И любят ли вообще

В ходе ежегодного опроса, проведенного крупнейшим поставщиком школьного питания в Эстонии, были определены любимые блюда школьников и удовлетворенность качеством еды, а также собраны отзывы работников школ и родителей. В опросе приняли участие около 12 000 учащихся, сотрудников школ и родителей.

Опрос продемонстрировал, что лучшим школьным обедом треть эстонских школьников считает блюдо из макарон (34% респондентов), причем макароны также являются любимым гарниром детей (26%). На втором месте оказались блюда из курицы с 11%, а на третьем – борщ с 7% голосов. В качестве исключений можно отметить Тартускую гимназию имени Кристьяна Яака Петерсона, Тартускую гимназию имени Мийны Хярма и Вырускую гимназию, где фаворитами учеников оказались блюда из курицы.

По словам Тийу Эндриксон, менеджера по маркетингу компании Baltic Restaurants Estonia, предлагающей школьное питание под брендом Daily, очень хорошо, что в некоторых школах, помимо побеждавших в течение десяти лет макаронных блюд популярность приобретают и другие блюда.

„Блюда из макарон знакомы детям дома и, разумеется, поэтому популярны. В то же время, как поставщик школьного питания, мы считаем важным познакомить учеников с различными продуктами, вкусами и культурами питания, – сказала Эндриксон. – Например, мы организуем тематические недели, когда помимо традиционной пищи предлагаем блюда из других стран. Эта идея оказалась чрезвычайно успешной“. Неделя азиатской еды оказалась наиболее популярной у трети респондентов.

Учеников также спросили, чего в меню могло бы быть больше. Выяснилось, что прежде всего дети хотят более широкого выбора различных фруктов и десертов.