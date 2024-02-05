Молодежь приглашают к участию в международной парусной регате. Срок подачи заявок - 11 февраля

По словам вице-мэра Тийта Терика, город покрывает расходы на обучение на сумму 700 евро и расходы на путь в место назначения и обратно, ученик в качестве доли самофинансирования вносит 300 евро и оплачивает страхование путешествий.

„Участие в программе даст молодежи прекрасную возможность поучаствовать в приключении и получить опыт хождения под парусом в международной команде. Учебная программа Tall Ships Races 2024 не только поможет научиться управлять парусником, но позволит познакомиться с другими культурами и создать международные связи. Это уникальный шанс расширить кругозор и приобрести ценные знания под управлением профессиональной команды“, - сказал вице-мэр Терик.

Обучавшаяся парусному спорту в рамках программы Tall Ships Races 2023 Элиза Вахур смогла пройти обучение по маршруту из Ден-Хелдера в Хартлпул, отличная компания стала одной из самых приятных составляющих опыта. „Знакомство с новыми людьми из разных стран сделало этот опыт особенно интересным, веселым и ярким. Рассветы в открытом море, обеденные танцы и вечерние настольные игры – они запомнятся навсегда“, - сказала Вахур.

Подать заявку могут люди, которым на момент прохождения регаты (с 29 июня по 5 августа) от 15 до 25 лет, и они зарегистрированы в качестве жителей Таллинна в регистре народонаселения.

Поучаствовать можно в одном из этапов регаты:

С 29 июня по 6 июля 2024 из Клайпеды в Хельсинки

С 6 по 13 июля 2024 из Хельсинки в Таллинн

С 13 по 20 июля 2024 из Таллинна в Турку

С 20 по 26 июля 2024 из Турку в Мариехамн

С 26 июля по 4 августа 2024 из Мариехамна в Щецин

Обучение проводится на парусниках регаты Tall Ships Races 2024. В состав флота входят, как правило, и крупные исторические суда, и современные океанские яхты, в каждой команде как минимум половина - молодежь от 15 до 25 лет из разных стран, для части из них это первый выход в море.