Полиция разыскивает рыбака, финские сани которого были найдены у полыньи на реке Пярну

Вчера около 16.30 в полицию поступило сообщение о следах полозьев финских саней, которые вели по направлению к полынье.

По словам пресс-секретаря PPA Бритты Сепп, около 17:00 Пярнуский морской спасательный отряд обнаружил финские сани и ледобур.

Около 18 часов вечера район происшествия обследовали с помощью сонара, но никого не обнаружили. Никого не удалось найти и сегодня во время обследования дна с помощью роботизированных камер.

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