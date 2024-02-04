Строители не пережили начало года – они лидеры по банкротствам в январе. Растет и количество налоговых должников

Если присмотреться к январским цифрам, то окажется, что большую часть проблемных компаний составляют строительные компании и производители строительных материалов (150 компаний). Также можно выделить торговлю (117) и транспортно-складскую деятельность (46).

Статистика налоговых должников показывает, что в январе их было 11 425. На первом месте среди налоговых должников строители и производители стройматериалов.

Если в декабре прошлого года из коммерческого регистра были исключены 1084 компании, то в январе этого исчезли уже 3837 компаний. Для сравнения, в начале прошлого года обычный уровень составлял где-то около 600 компаний.

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