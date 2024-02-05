Что мешает Эстонии к 2030 обеспечить себя возобновляемой энергией? Отвечает доктор наук

Эстония успешно продвигалась в достижении высоких показателей в использовании возобновляемых источников энергии, преимущественно в сфере тепловой энергии, особенно в переводе котельных на биомассу. Это позволило нам достичь значительного процента возобновляемых источников в примарной энергии (тепла мы потребляем больше, чем электричества, поэтому было разумно уделить много внимания именно тепловому сектору).

Однако секторы электроэнергии и транспорта представляются менее устойчивыми. На данный момент не видно перспективы строительства крупных мощностей возобновляемых источников энергии в электроэнергетике. Учитывая увеличивающийся спрос на „зеленую“ электроэнергию в тепловом секторе (внедрение тепловых насосов) и транспорте (переход на электромобили), текущие цели вызывают сомнения.

Отчет Госконтроля подчеркивает, что достижение цели производства 100% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году является весьма сомнительным. Несмотря на ускорение процесса создания ветропарков, оценки воздействия на окружающую среду и планирования продолжают замедлять процесс. Министерству климата следует предпринять эффективные шаги для ускорения этих процедур и снижения административной нагрузки, чтобы достичь поставленной цели.

Важно рассматривать ветроэнергетику в контексте общей системы электропотребления. Сбалансированный подход, включающий увеличение пропускной способности электросети, развитие хранения энергии и создание условий для экспорта, необходим для эффективного достижения цели по использованию возобновляемых источников энергии.

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