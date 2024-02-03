А у вас остались эстонские кроны? Их все еще можно обменять!

Эстония перешла на евро 1 января 2011 года, но Банк Эстонии принимает кроны и по сей день. В четвертом квартале 2023 года центробанк осуществил 190 сделок по обмену крон на евро.

Жителям было выплачено 46 4343 евро. Это означает, что они принесли в Банк Эстонии примерно 725 110 эстонских крон.

По оценке центробанка, на руках жителей Эстонии все еще остаются кроны на общую сумму 43,7 млн евро.

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