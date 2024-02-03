Интенсивность блокировок сигналов GPS российскими военными возросла: это затрагивает и Эстонию

По данным эстонских военных, навигационную систему глушит российская сторона, чтобы предотвращать атаки украинских дронов на важные стратегические объекты на своей территории. Блокировка GPS-сигналов распространяется и на Эстонию.“Это создает дополнительные опасности и в море для судоходства, и в воздушном пространстве. Но в этом нет смысла, потому что для дронов используются другие технологии, и подавление GPS-сигнала никак не влияет на их работу. Скорее путинский режим хочет показать: это делается для защиты важных объектов. И чтобы люди, чувствуя на своей шкуре эти неудобства, знали, что хоть что-то предпринимается“, - отметил начальник Генерального штаба Кайтселийта Ээро Ребо.