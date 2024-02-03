Интенсивность блокировок сигналов GPS российскими военными возросла: это затрагивает и Эстонию(7)
Блокировки сигналов GPS российскими военными затрагивают территорию Эстонии и других соседних стран. В последние недели их интенсивность возросла. Это может вызывать помехи в работе навигационных систем самолетов, сообщает ERR.
В последние недели Эстония и другие страны - от Польши до Финляндии - фиксировали серьезные сбои в работе навигационной системы GPS, передает в субботу „Актуальная камера“.
„Мы отмечали усиление помех на северо-востоке и востоке Эстонии в верхнем воздушном пространстве. Наши соседи также сообщали о помехах“, - рассказал глава службы управления частотами отдела связи Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эрко Кулу.
По данным эстонских военных, навигационную систему глушит российская сторона, чтобы предотвращать атаки украинских дронов на важные стратегические объекты на своей территории. Блокировка GPS-сигналов распространяется и на Эстонию.“Это создает дополнительные опасности и в море для судоходства, и в воздушном пространстве. Но в этом нет смысла, потому что для дронов используются другие технологии, и подавление GPS-сигнала никак не влияет на их работу. Скорее путинский режим хочет показать: это делается для защиты важных объектов. И чтобы люди, чувствуя на своей шкуре эти неудобства, знали, что хоть что-то предпринимается“, - отметил начальник Генерального штаба Кайтселийта Ээро Ребо.
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