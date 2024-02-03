Rimi: продуктовые карточки пользуются популярностью – в прошлом году было использовано более 90% предусмотренной помощи
Прошлой весной Министерство социальных дел и Rimi ввели в обращение продуктовые карты, которые заменили систему распределения продуктов продовольствия для нуждающихся. Новая система предоставила людям больше свободы при выборе необходимых товаров.
В прошлом году помощь получили чуть более 50 000 человек с помощью 25 060 карт, с использованием которых было совершено более 85 000 покупок. Люди воспользовались 91% выделенной помощи. С октября прошлого года данная система работает по всей Эстонии.
Катрин Батс, руководитель отдела ведения ответственного бизнеса Rimi, объясняет, что продуктовая карта является уникальной системой во всей Европе, которая делает распределение продовольствия нуждающимся более гуманной. „Раньше использовались готовые продуктовые пакеты, которые, к сожалению, часто содержали товары, которые были не нужны или не подходили конкретному человеку или семье. Это, в свою очередь, приводило к потерям продуктов питания. Продуктовая карта позволяет каждому человеку самому выбирать, что он хочет купить“, – объясняет Батс. По её словам, с помощью продуктовой карты чаще всего покупают мясные и молочные продукты, хлеб, свежие фрукты и овощи, а в период Рождества резко увеличилась доля сладостей. Доля свежих продуктов указывает на то, что люди готовят дома.
Продуктовая карта наиболее активно использовалась в Ида-Вирумаа, особенно в Кохтла-Ярве. На втором месте Нарва, за ней следует магазин Rimi в столичном районе Пыхья-Таллинн.
По словам Батс, среди покупателей популярны товары под собственным брендом Rimi Smart, которые являются качественными продуктами по доступным ценам. „Приятно видеть, что люди обдуманно подходят к покупкам, стремясь получить больше за те же деньги. Чаще всего покупаются товары собственного бренда Rimi, такие как молоко Rimi, куриные яйца Rimi и сметана Rimi. Также в последнее время популярны товары со скидкой, которые позволяют купить полноценную еду по выгодной цене незадолго до истечения срока годности,“ – добавила Батс.
По словам руководителя социального отдела волости Сетомаа, Елен Кокла, жители очень хорошо приняли продуктовую карту. „Мы четко видим, что люди ценят возможность самостоятельно выбирать, как накрыть свой стол. Тем, кто не может посетить магазин самостоятельно, помощь оказывают социальные работники. Таким образом, все нуждающиеся могут получить продукты питания“, – говорит Кокла.
Государство перечисляет на продуктовую карту 30 евро в квартал на одного человека. Список людей, которые имеют право на получение продовольственной помощи, формируется на основе заявок и получателей пособий по прожиточному минимуму и оценке местных органов власти. Для ходатайства о помощи человек должен обратиться к социальному работнику по месту жительства.
Проект продуктовых карт вошел в десятку финалистов конкурса инновационных наград в политике The Innovation in Politics Awards 2024 в категории социального единства. Награды распределяются по семи категориям, и всего было представлено 334 проекта с политической направленностью из 26 стран. Жюри состоит из 1086 граждан, и победители из 70 финалистов будут объявлены в начале мая в Барселоне.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.