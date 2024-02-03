Rimi: продуктовые карточки пользуются популярностью – в прошлом году было использовано более 90% предусмотренной помощи

В прошлом году помощь получили чуть более 50 000 человек с помощью 25 060 карт, с использованием которых было совершено более 85 000 покупок. Люди воспользовались 91% выделенной помощи. С октября прошлого года данная система работает по всей Эстонии.

Катрин Батс, руководитель отдела ведения ответственного бизнеса Rimi, объясняет, что продуктовая карта является уникальной системой во всей Европе, которая делает распределение продовольствия нуждающимся более гуманной. „Раньше использовались готовые продуктовые пакеты, которые, к сожалению, часто содержали товары, которые были не нужны или не подходили конкретному человеку или семье. Это, в свою очередь, приводило к потерям продуктов питания. Продуктовая карта позволяет каждому человеку самому выбирать, что он хочет купить“, – объясняет Батс. По её словам, с помощью продуктовой карты чаще всего покупают мясные и молочные продукты, хлеб, свежие фрукты и овощи, а в период Рождества резко увеличилась доля сладостей. Доля свежих продуктов указывает на то, что люди готовят дома.

Продуктовая карта наиболее активно использовалась в Ида-Вирумаа, особенно в Кохтла-Ярве. На втором месте Нарва, за ней следует магазин Rimi в столичном районе Пыхья-Таллинн.

По словам Батс, среди покупателей популярны товары под собственным брендом Rimi Smart, которые являются качественными продуктами по доступным ценам. „Приятно видеть, что люди обдуманно подходят к покупкам, стремясь получить больше за те же деньги. Чаще всего покупаются товары собственного бренда Rimi, такие как молоко Rimi, куриные яйца Rimi и сметана Rimi. Также в последнее время популярны товары со скидкой, которые позволяют купить полноценную еду по выгодной цене незадолго до истечения срока годности,“ – добавила Батс.