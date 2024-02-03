Новости Эстонии
03.02.2024, 19:37

Лаури Ляэнеметс: Правительство спрашивает, по-прежнему ли разумно отменять плату за возобновляемую энергию

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Правительство хочет развивать возобновляемую энергетику, но нет единого мнения по отмене платы, сказал Лаури Ляэнеметс (справа).
Правительство хочет развивать возобновляемую энергетику, но нет единого мнения по отмене платы, сказал Лаури Ляэнеметс (справа).
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Социал-демократы обсудили на субботнем совете, как спасти экономику Эстонии. По словам лидера партии Лаури Ляэнеметса, „золотой ключик“ спрятан в возобновляемых источниках энергии.

Ляэнеметс подчеркнул в интервью Delfi, что, по мнению соцдемов, самое главное сегодня – быстрые решения в сфере энергетики.

„По нашему мнению, нужно увеличить сегодняшний объем возобновляемой энергии в пять раз“, — сказал Ляэнеметс. „Нынешние амбиции государства, согласно которым Эстония должна к 2030 году обеспечить сто процентов потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников, по мнению соцдемов, слишком малы“.

Ляэнеметс подчеркнул преимущества развития возобновляемой энергетики: снижение цен на электроэнергию, улучшение экспортного потенциала, сохранение рабочих мест. Он отметил, что реформа возобновляемой энергетики, указанная в стратегии государственного бюджета, должна быть проведена быстро. В настоящее время правительство планирует реализовать реформу к 2025 году.

„Это означает, что больше не придется платить за возобновляемую энергию, она частично покрывается за счет квоты на выбросы CO2, а частично за счет акциза на электроэнергию“, - пояснил Ляэнеметс. „Благодаря реформе энергоемкость отрасли становится меньше, то есть чем больше компания потребляет энергии, тем больше выгоды она получает от реформы“.

Ляэнеметс заявил, что партнеры по коалиции задали вопросы о том, следует ли отменять плату за электроэнергию в ее нынешнем виде. По его словам, между соглашением и вступлением реформы в силу пройдет не менее полугода. „Надеюсь, мы сделаем это быстрее“, - сказал Ляэнеметс о реформе.

Ляэнеметс подтвердил, что существует консенсус относительно развития возобновляемой энергетики. Разногласия возникли по поводу амбиций темпа развития. „Например, нам не следует ждать, пока какая-нибудь крупная промышленность придет в Эстонию и спросит, достаточно ли у нас зеленой энергии, чтобы предложить им“, - объяснил Ляэнеметс желание соцдемов, чтобы страна была более амбициозной и сама рулила развитием, связанным с развитием энергетики. „Как государство, мы должны громко заявить, что хотим создать определенное количество рабочих мест в Эстонии, и мы сделаем для этого один, два или три шага, включая развитие потенциала возобновляемых источников энергии“.

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