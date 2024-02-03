Лаури Ляэнеметс: Правительство спрашивает, по-прежнему ли разумно отменять плату за возобновляемую энергию(5)
Социал-демократы обсудили на субботнем совете, как спасти экономику Эстонии. По словам лидера партии Лаури Ляэнеметса, „золотой ключик“ спрятан в возобновляемых источниках энергии.
Ляэнеметс подчеркнул в интервью Delfi, что, по мнению соцдемов, самое главное сегодня – быстрые решения в сфере энергетики.
„По нашему мнению, нужно увеличить сегодняшний объем возобновляемой энергии в пять раз“, — сказал Ляэнеметс. „Нынешние амбиции государства, согласно которым Эстония должна к 2030 году обеспечить сто процентов потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников, по мнению соцдемов, слишком малы“.
Ляэнеметс подчеркнул преимущества развития возобновляемой энергетики: снижение цен на электроэнергию, улучшение экспортного потенциала, сохранение рабочих мест. Он отметил, что реформа возобновляемой энергетики, указанная в стратегии государственного бюджета, должна быть проведена быстро. В настоящее время правительство планирует реализовать реформу к 2025 году.
„Это означает, что больше не придется платить за возобновляемую энергию, она частично покрывается за счет квоты на выбросы CO2, а частично за счет акциза на электроэнергию“, - пояснил Ляэнеметс. „Благодаря реформе энергоемкость отрасли становится меньше, то есть чем больше компания потребляет энергии, тем больше выгоды она получает от реформы“.
Ляэнеметс заявил, что партнеры по коалиции задали вопросы о том, следует ли отменять плату за электроэнергию в ее нынешнем виде. По его словам, между соглашением и вступлением реформы в силу пройдет не менее полугода. „Надеюсь, мы сделаем это быстрее“, - сказал Ляэнеметс о реформе.
Ляэнеметс подтвердил, что существует консенсус относительно развития возобновляемой энергетики. Разногласия возникли по поводу амбиций темпа развития. „Например, нам не следует ждать, пока какая-нибудь крупная промышленность придет в Эстонию и спросит, достаточно ли у нас зеленой энергии, чтобы предложить им“, - объяснил Ляэнеметс желание соцдемов, чтобы страна была более амбициозной и сама рулила развитием, связанным с развитием энергетики. „Как государство, мы должны громко заявить, что хотим создать определенное количество рабочих мест в Эстонии, и мы сделаем для этого один, два или три шага, включая развитие потенциала возобновляемых источников энергии“.