Это может быть и ваше квартирное товарищество! В Пыхья-Таллинне в рамках проекта обустроили 28 дворов

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в 2023 году благодаря проекту в Пыхья-Таллинне было приведено в порядок 28 дворов. „В прошлом году поступили ходатайства о создании зеленых насаждений, несколько заявок на строительство домиков для мусорных контейнеров, установку камер видеонаблюдения, на восстановление дорожного покрытия и озеленения, а также на реновацию заборов“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. По словам старейшины района, квартирные товарищества Пыхья-Таллинна уже годами остаются самыми активными и успешными ходатаями о пособии.