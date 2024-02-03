Это может быть и ваше квартирное товарищество! В Пыхья-Таллинне в рамках проекта обустроили 28 дворов
В прошлом году в Пыхья-Таллинне пособие „Дворы в порядок“ получило 28 квартирных товариществ, которым выделили из городского бюджета порядка 220 000 евро. Новый тур подачи заявлений открыт до 1 марта.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в 2023 году благодаря проекту в Пыхья-Таллинне было приведено в порядок 28 дворов. „В прошлом году поступили ходатайства о создании зеленых насаждений, несколько заявок на строительство домиков для мусорных контейнеров, установку камер видеонаблюдения, на восстановление дорожного покрытия и озеленения, а также на реновацию заборов“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. По словам старейшины района, квартирные товарищества Пыхья-Таллинна уже годами остаются самыми активными и успешными ходатаями о пособии.
Заявление о пособии следует подать не позднее 1 марта. Дополнительную информацию можно найти на городской странице.
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