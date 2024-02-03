03.02.2024, 17:43
ВИДЕО и ФОТО | Выборы правления Объединенной левой партии Эстонии не состоялись из-за отсутствия кворума(2)
В субботу, 3 февраля, должно было состояться заседание Объединенной левой партии Эстонии. Поскольку из 552 членов партии присутствовали всего десять человек, кворум не состоялся, впредь партией будет руководить замещающий член председателя партии Кейё Линдеберг (он состоит в партии Parempoolsed — Правые).
Как сказал Линдеберг, хотя сегодня и не ожидалось кворума, была надежда, что придет все же больше людей. „Журналистов пришло больше, чем членов партии“, - заметил он. Замещающий член председателя партии все же не теряет надежды, что к концу года новое правление будт избрано. Линдеберг был немногословен, когда речь зашла о кандидатах на место председателя партии, но сказал, что кандидаты есть.