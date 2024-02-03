ВИДЕО и ФОТО | Выборы правления Объединенной левой партии Эстонии не состоялись из-за отсутствия кворума

Как сказал Линдеберг, хотя сегодня и не ожидалось кворума, была надежда, что придет все же больше людей. „Журналистов пришло больше, чем членов партии“, - заметил он. Замещающий член председателя партии все же не теряет надежды, что к концу года новое правление будт избрано. Линдеберг был немногословен, когда речь зашла о кандидатах на место председателя партии, но сказал, что кандидаты есть.