Все чаще охранные системы для дома заказывают с Aliexpress. В чем может быть опасность?

Китайские охранные устройства предназначены для подключения к домашней сети WiFi. Однако если соединение вдруг прервется или пропадет электричество, дом останется без защиты. Профессиональная система охраны дома защищает ваше жилище, даже если электричество пропадет на несколько часов. „Наши охранные системы работают на базе GSM, то есть даже в случае аварийного отключения электричества мы получаем сигналы тревоги, – подчеркнул Пярьяла. – Ни одна домашняя охранная система не должна зависеть только от сети WiFi“.

„Мы годами тестировали некоторые недорогие решения, улучшали их и отправляли отзывы производителям. И в конечном итоге все же выяснялось, что это просто дорогая игрушка, не предназначенная для профессионального использования“, – сказал Пярьяла.

Пярьяла отмечает, что иногда протокол умного домашнего решения соответствует требованиям G4S, однако при тестировании системы проявляются различные недочеты: например, проходят не все сигналы тревоги или соединение время от времени прерывается – такая система небезопасна.

Так что люди покупают с виду умные устройства, но позже выясняется, что пользы от них никакой. Во-первых, их нельзя связать с охранной фирмой, а во-вторых, они могут оказаться не очень надежными. Результат – разочарованный клиент.

Для того чтобы профессиональная охранная система работала, требуется наличие передатчика и приемника. Проще говоря, необходимо, чтобы охранная система вашего дома умела отправлять сигналы тревоги в центр управления охранной фирмы. Информация должна передаваться по определенному протоколу, однако т. н. доморощенные решения не позволяют сделать это.

„Почти каждую неделю к нам приходят на консультацию клиенты, у которых дома самодельная система и которые хотят комбинировать ее с нашей круглосуточной охраной, – сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла. – Однако такие решения „сделай сам“ невозможно подключить к охранной фирме, потому что они не соответствуют нашим требованиям“.

По словам эксперта по безопасности, многие клиенты в итоге решали не устанавливать заказанные по интернету системы, так как их настройка показалась им подозрительной. „Человек заподозрил неладное, потому что, например, прибор запрашивал для подключения к WiFi неограниченные права, – привел он пример. – Зачем предоставлять такой доступ устройству китайского происхождения?“

Начинает мешать жизни

Самостоятельно установленные охранные решения в лучшем случае могут только одно: сообщать через приложение о возможной опасности. Но что дальше? Предположим, вы на собрании или на пляже по другую сторону земного шара – и вдруг приложение начинает пищать. Кто проверит, в чем дело? Кто установит, настоящая это тревога или ложная? „Установив систему, люди обычно довольно быстро понимают, что не могут сами реагировать на каждый писк, и это происходит чаще, чем они предполагали изначально“, – сказал Пярьяла. Также, по словам эксперта по безопасности, в случае китайской продукции возникают всевозможные сбои и не все сигналы тревоги являются истинными. К сожалению, возможна и противоположная ситуация: злоумышленник вламывается в ваш дом, и именно в этот момент самодельное охранное решение не подключено к электричеству.

Как обстоят дела с умными дымовыми датчиками?

Помимо охранных систем, в интернете заказывают и умные дымовые датчики. Это тоже кажется хорошей идеей: если что-то загорится, я узнаю об этом, даже если я не дома. „К сожалению, люди не могут предвидеть, что будет, если действительно поступит сигнал тревоги. Надеяться на соседей? – делится мыслями эксперт по безопасности. – В случае пожара каждая минута имеет критическое значение. От простого сообщения в приложении толку нет: надо, чтобы кто-то быстро отреагировал на него“. Кроме того, с такими дымовыми датчиками возникает та же проблема, что и с самодельными системами охраны дома: они могут не всегда быть подключены к электросети и вовремя сообщить (или вообще сообщить) об опасности.

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