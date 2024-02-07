07.02.2024, 13:16
Из продавцов мебели - в пиарщики. Бизнесмен, не вернув деньги клиентам, учредил новую фирму(1)
ФОТО: | Shutterstock.com via PuzzlePix
Маргус Сиймо, собственник интернет-магазина Comfy.ee, продав свое детище т.н. ликвидатору фирм, учредил новую фирму, которая занимается пиаром, пишет Delfi Ärileht.
Впервые о фирме Germdec OÜ, а именно об интернет-магазине Comfy.ee, издание Delfi Ärileht писало осенью 2022 года, когда у предприятия возникли проблемы с выполнением заказов и возвратом денег клиентам. Вмешался Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, который внес Germdec в т. н. черный список и закрыл сайт интернет-магазина. Полиция начала расследование по факту мошенничества.