Из продавцов мебели - в пиарщики. Бизнесмен, не вернув деньги клиентам, учредил новую фирму

Впервые о фирме Germdec OÜ, а именно об интернет-магазине Comfy.ee, издание Delfi Ärileht писало осенью 2022 года, когда у предприятия возникли проблемы с выполнением заказов и возвратом денег клиентам. Вмешался Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, который внес Germdec в т. н. черный список и закрыл сайт интернет-магазина. Полиция начала расследование по факту мошенничества.