Экономика
07.02.2024, 13:16

Из продавцов мебели - в пиарщики. Бизнесмен, не вернув деньги клиентам, учредил новую фирму

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: rblfmr | Shutterstock.com via PuzzlePix

Маргус Сиймо, собственник интернет-магазина Comfy.ee, продав свое детище т.н. ликвидатору фирм, учредил новую фирму, которая занимается пиаром, пишет Delfi Ärileht.

Впервые о фирме Germdec OÜ, а именно об интернет-магазине Comfy.ee, издание Delfi Ärileht писало осенью 2022 года, когда у предприятия возникли проблемы с выполнением заказов и возвратом денег клиентам. Вмешался Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, который внес Germdec в т. н. черный список и закрыл сайт интернет-магазина. Полиция начала расследование по факту мошенничества.

К сегодняшнему дню предприятие перешло ликвидатору фирм, а бывший собственник учредил новую фирму.

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