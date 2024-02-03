Кто виноват в дорожной аварии? Все чаще стороны не могут договориться и обращаются в службу примирения

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеппа, постоянно растет осведомленность населения о возможности урегулирования страховых споров с помощью примирительного производства. „Это одна из причин, по которой количество заявок на примирение по дорожному страхованию выросло на треть в прошлом году, но есть и другие причины. Например, участились страховые споры по поводу ответственности за дорожно-транспортное происшествие. Участник ДТП не согласен с решением страховщика о размере ответственности и обращается в примирительный орган дорожного страхования, чтобы урегулировать спор“, сказал Потсепп.

По оценке Потсеппа, споров станет меньше, если каждое дорожно-транспортное происшествие будет сразу правильно оформлено на месте. „В прошлом году резко возросло количество происшествий, оформленных на сайте LKF avarii.ee. Сегодня более 40 процентов всех дорожно-транспортных происшествий регистрируются с помощью этого онлайн-ресурса. Однако если стороны не оформляют ДТП сразу на месте и не договариваются о виновнике происшествия, впоследствии часто возникают споры, которые могут закончиться в примирительном органе дорожного страхования“, пояснил Потсепп.

Потсепп отметил, что сайт avarii.ee является удобным способом оформления происшествия, но, с другой стороны, быстрый рост его популярности привел и к росту числа споров. „Полиция теперь обычно не выезжает на место ДТП, а предлагает оформить происшествие онлайн, на avarii.ee. Однако водители еще не привыкли к тому, что отныне не полиция определяет виновника происшествия, а сами участники должны об этом договориться. Это привело к увеличению числа споров, которые в основном решаются с помощью примирительного производства“, заключил Потсепп.