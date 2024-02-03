Кто виноват в дорожной аварии? Все чаще стороны не могут договориться и обращаются в службу примирения(1)
В прошлом году было подано 440 заявок на примирительное урегулирование страховых споров, из них 229 касалось дорожного страхования. 70 процентов связанных с дорожным страхованием споров закончилось соглашением между страховой компанией и клиентом. Cpедняя сумма спора в примирительном органе дорожного страхования составила 4000 евро.
По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеппа, постоянно растет осведомленность населения о возможности урегулирования страховых споров с помощью примирительного производства. „Это одна из причин, по которой количество заявок на примирение по дорожному страхованию выросло на треть в прошлом году, но есть и другие причины. Например, участились страховые споры по поводу ответственности за дорожно-транспортное происшествие. Участник ДТП не согласен с решением страховщика о размере ответственности и обращается в примирительный орган дорожного страхования, чтобы урегулировать спор“, сказал Потсепп.
По оценке Потсеппа, споров станет меньше, если каждое дорожно-транспортное происшествие будет сразу правильно оформлено на месте. „В прошлом году резко возросло количество происшествий, оформленных на сайте LKF avarii.ee. Сегодня более 40 процентов всех дорожно-транспортных происшествий регистрируются с помощью этого онлайн-ресурса. Однако если стороны не оформляют ДТП сразу на месте и не договариваются о виновнике происшествия, впоследствии часто возникают споры, которые могут закончиться в примирительном органе дорожного страхования“, пояснил Потсепп.
Потсепп отметил, что сайт avarii.ee является удобным способом оформления происшествия, но, с другой стороны, быстрый рост его популярности привел и к росту числа споров. „Полиция теперь обычно не выезжает на место ДТП, а предлагает оформить происшествие онлайн, на avarii.ee. Однако водители еще не привыкли к тому, что отныне не полиция определяет виновника происшествия, а сами участники должны об этом договориться. Это привело к увеличению числа споров, которые в основном решаются с помощью примирительного производства“, заключил Потсепп.
По словам главы эстонского филиала Gjensidige Райдо Кирсисте, примирительное урегулирование выгодно как клиенту, так и страховщику. „Страховщик хочет возместить ущерб быстро, как это оговорено в договоре страхования. К сожалению, время от времени это тоже оспаривается. Примирительное производство – хороший способ пересмотреть все факты с помощью беспристрастного примирителя. Часто именно так достигается соглашение в ходе примирения и сохраняются хорошие отношения с клиентом“, отметил Кирсисте. „Примирение сокращает расходы, связанные с юридическим процессом, включая судебные издержки и потраченное время. Это самый экономичный для обеих сторон способ разрешения спора“, добавил он.
В 2023 году было начато 344 примирительных производства, из них 168 касались дорожного страхования. Также было 79 примирительных производств по страхованию жилья, 52 – по страхованию транспортных средств и 14 – по страхованию путешествий.
Страховые споры, возникшие между клиентами и страховщиками, разрешают действующий при Союзе страховых обществ Эстонии (EKsL) страховой примирительный орган и действующий при LKF примирительный орган дорожного страхования, которые являются признанными на государственном уровне внесудебными органами по разрешению споров. Если стороны с помощью независимого примирителя приходят к соглашению, это соглашение обязательно должно быть выполнено. Если стороны не принимают предложение о примирении, они имеют право обратиться в суд. Урегулирование страховых споров бесплатно для клиента.
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