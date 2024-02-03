Расширение на Йыхви, запуск акселератора НАТО, внимание к кибербезопасности: каким был прошлый год для Технополя и что принесет 2024?

„Стартапы должны быть быстрыми в своих решениях — если им нужно вырасти, они могут увеличить команду на несколько сотен человек всего за несколько месяцев. Однако если необходимо затянуть пояс, то это, к сожалению, повлечет за собой крупные сокращения. Альтернатива часто бывает кардинальной – банкротство. Если в прошлом году мы часто видели неоправданно высокие оценки, то новый год принесет как снижение раундов, так и поиск лучшего баланса между доходами и расходами, что несколько лет назад в целом было чуждой концепцией для стартапов“, — прокомментировал Кадри Таммай.