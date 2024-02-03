Расширение на Йыхви, запуск акселератора НАТО, внимание к кибербезопасности: каким был прошлый год для Технополя и что принесет 2024?(3)
Стартап-инкубатор Технополя в 2023 году через различные программы акселераторов поддержал развитие 100 стартапов. А по привлеченному капиталу прошлый год стал рекордным – воспитанники инкубатора привлекли в 2023 году целых 12,5 млн евро!
Программы акселераторов породили сотню стартапов, был задействован рекордный объем капитала.
Уникальная программа стартовала в сотрудничестве с LHV. В начале года в сотрудничестве с LHV Технополь предложил поддержку начинающим компаниям, влияния, и представили рынку совершенно новую программу, которая вдобавок к бизнес-целям позволила строить компании и бизнес-модели с положительным влиянием.
Технополь запустил Кибер-акселератор
В 2023 году совместно с Государственным агентством информационных систем (РИА) Технополь запустил Кибер-акселератор, который дает импульс созданию и выводу на рынок новых решений в области кибербезопасности.
Региональное сотрудничество
Стартап-инкубатор активно способствует поддержке предпринимателей в разных регионах Эстонии, предлагая обучение и наставничество студентам и начинающим предпринимателям.
Запущен акселератор инноваций НАТО DIANA
Летом Технополь официально объявил о подаче заявки на акселераторскую программу НАТО DIANA, всего было подано 1300 заявок. На сегодняшний день девять из 44 отобранных команд начали свой путь в эстонском акселераторе.
Создатели будущего в акселераторе искусственного интеллекта
Поскольку эстонское государство поставило перед собой цель, чтобы все больше и больше компаний использовали искусственный интеллект для развития и повышения эффективности своего бизнеса, в прошлом году в общей сложности 20 замечательных стартап-компаний начали развивать свои технологии и бизнес в акселераторе Tehnopoli AI.
Что интересного принесет 2024 год?
Продолжится работа с акселераторами. Это и акселератор искусственного интеллекта, и ки бер-акселератор. Кроме того, только в этом году набрала обороты программа НАТО DIANA, где Эстония получила возможность стать первой, где запустили этот акселератор.
Цифровые и мультимедийные стартапы
В 2024 году Технополь запустит совершенно новую программу акселератора и преакселератора в Йыхви, нацеленную на цифровые и мультимедийные стартапы.
Кроме того, в этом году под руководством Технополя стартуют общеевропейские оборонные хакатоны, а также добавятся новые проекты в сфере зеленых и глубоких технологий.
Тренды 2024
По словам руководителя стратап-инкубатора Кадри Таммай, сектор стартапов переживает большие и важные перемены, когда фокус быстрорастущей компании должен быть сосредоточен на обеспечении коммерческой устойчивости, поскольку набравшая оборот в прошлом году тенденция к сокращениям продолжится и в 2024 году.
„Стартапы должны быть быстрыми в своих решениях — если им нужно вырасти, они могут увеличить команду на несколько сотен человек всего за несколько месяцев. Однако если необходимо затянуть пояс, то это, к сожалению, повлечет за собой крупные сокращения. Альтернатива часто бывает кардинальной – банкротство. Если в прошлом году мы часто видели неоправданно высокие оценки, то новый год принесет как снижение раундов, так и поиск лучшего баланса между доходами и расходами, что несколько лет назад в целом было чуждой концепцией для стартапов“, — прокомментировал Кадри Таммай.
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