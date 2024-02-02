02.02.2024, 20:56
ФОТО | EKRE провела ежегодное факельное шествие в центре Тарту(4)
По случаю годовщины подписания Тартуского мирного договора Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) организовала ежегодное факельное шествие в Тарту.
Шествие началось в 17:30 от гимназии Яана Поска. Те, у кого не было своего факела, получили его от представителей партии. Под народные песни шествие прошло через центр города к Ратушной площади, где выступили ведущие политики EKRE.
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