Новости Эстонии
02.02.2024, 20:56

ФОТО | EKRE провела ежегодное факельное шествие в центре Тарту

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По случаю годовщины подписания Тартуского мирного договора Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) организовала ежегодное факельное шествие в Тарту.

Шествие началось в 17:30 от гимназии Яана Поска. Те, у кого не было своего факела, получили его от представителей партии. Под народные песни шествие прошло через центр города к Ратушной площади, где выступили ведущие политики EKRE.

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