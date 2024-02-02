Опасность поджидает на автобусных остановках: в сельских районах мошенники проворачивают опасную схему

Первые сообщения об этой схеме поступили в полицию летом 2023 года из Вильяндиского уезда. „Мы сразу сделали предупреждение в Facebook. Тогда мы поснимали эти объявления и дело затихло, так как ни один пострадавший к нам не обратился“, - пояснила капитан полиции и сотрудник коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак.