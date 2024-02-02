ЧП и криминал
02.02.2024, 20:30

Опасность поджидает на автобусных остановках: в сельских районах мошенники проворачивают опасную схему

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA

Злоумышленники нацелились на тихие сельские районы, где пытаются поймать людей на свою удочку именно на автобусных остановках. Хотя полиция сообщает, что им не известно ни об одном человеке, ставшем жертвой мошенничества, предчувствие у правоохранителей плохое, пишет Ärileht.

Первые сообщения об этой схеме поступили в полицию летом 2023 года из Вильяндиского уезда. „Мы сразу сделали предупреждение в Facebook. Тогда мы поснимали эти объявления и дело затихло, так как ни один пострадавший к нам не обратился“, - пояснила капитан полиции и сотрудник коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак.

В последние дни прошлого года подобные объявления появились вновь, но теперь уже в районах Ляэнеской префектуры, в основном в Пярнумаа.

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