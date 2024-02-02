Elering с партнерами работают в поте лица. Умышленное внешнее повреждение EstLink 2 маловероятно

Эстонская сетевая энергетическая компания Elering продолжает определять точное местоположение повреждения. В то же время проведенные исследования пока не указывают на преднамеренное внешнее повреждение кабеля.

„Учитывая, что EstLink 2 - сложный и уникальный кабель, а также то, что мы имеем дело со специфической неисправностью, ее поиск занимает много времени и требует использования различных методик“, - пояснил директор подразделения EstLink Рейго Хауг.

„Специалисты вели поиски неисправности в течение всей недели до поздних ночных часов. Мы с каждым днем все ближе к месту аварии“, - добавил он.

Компания Elering привлекла к поискам неполадки производителя кабеля, в сотрудничестве с которым крупномасштабные работы продолжатся на выходных и на следующей неделе.

Напомним, что в первом часу ночи 26 января была обнаружена неисправность на связывающем Эстонию и Финляндию электрическом кабеле EstLink 2. В сотрудничестве между Elering и финским системным оператором электросетей Fingrid 28 января было найдено возможное место аварии на эстонской стороне.

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