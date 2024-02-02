ФОТО | На турнире под эгидой WTA российскую теннисистку представили под флагом Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе, то есть без флага.

Однако на турнире WTA 500 в австрийском Линце произошел инцидент, когда под фамилией российской теннисистки был опубликован украинский флаг.

Организаторы турнира в Линце пока не прокомментировали произошедшее. Об этом сообщила Федерация тенниса Украины в своем Telegram канале.

В итоге Анастасия Потапова, выступающая под нейтральным флагом, одержала победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто со счетом 2:6, 7:6 (11:9), 7:5 и в четвертьфинале встретится с еще одной нейтральной спортсменкой, со своей соотечественницей Екатериной Александровой.

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