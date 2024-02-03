Экономика
03.02.2024, 11:03

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Почему в магазине Prisma эстоноязычная табличка переведена именно на русский?

 (66)
Logod
Logod
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Посетителю магазина Prisma не понравилось использование русского языка на вывесках. Торговое предприятие дало этому короткое объяснение, пишет Ärileht.

В магазине Prisma у пультов самообслуживания висит объявление на русском и эстонском языках о том, что чек о покупке больше не нужен. „Вместо русского языка было бы гораздо уместнее использовать эстонский и английский язык“, - заметил читатель.

Директор по маркетингу и коммуникациям торговой сети Prisma Лийна Пярлин отметила, что речь идет о переводе эстоноязычной вывески. „Мы делаем двуязычные таблички по мере необходимости, чтобы все наши посетители могли понять инструкции. Сюда входят и, к примеру, украинцы, которые не все говорят по-эстонски“, - пояснила Пярлин.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (66)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии