ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Почему в магазине Prisma эстоноязычная табличка переведена именно на русский?

В магазине Prisma у пультов самообслуживания висит объявление на русском и эстонском языках о том, что чек о покупке больше не нужен. „Вместо русского языка было бы гораздо уместнее использовать эстонский и английский язык“, - заметил читатель.

Директор по маркетингу и коммуникациям торговой сети Prisma Лийна Пярлин отметила, что речь идет о переводе эстоноязычной вывески. „Мы делаем двуязычные таблички по мере необходимости, чтобы все наши посетители могли понять инструкции. Сюда входят и, к примеру, украинцы, которые не все говорят по-эстонски“, - пояснила Пярлин.

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