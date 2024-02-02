Руководящие органы ЭПЦ МП обратились к МВД с просьбой продлить вид на жительство для митрополита Евгения

В обращении Синода ЭПЦ МП от 06.10.2022 г. ясно изложена причина, по которой митрополит Евгений старается быть крайне осторожным в своих высказываниях: „ЭПЦ МП действует в многонациональном обществе, которое включает людей разного уровня образования, культуры, различных политических взглядов“. В связи с вышеизложенным задача нашей Церкви – не допустить, чтобы на этой почве возникали расколы и противостояния.

Навязчивость, с которой митополиту Евгению предъявлялись требования более четко обозначить свою антивоенную позицию, игнорирование сказанного им о преступности бомбардировок гражданских объектов, о неприятии войны как таковой и необходимости решать любые конфликты мирным путем, а также превратные интерпретации его высказываний – всё это противоречит ст. 45, согласно которой каждый имеет право свободно распространять идеи, мнения, убеждения и прочую информацию, и ст. 41, согласно которой никого нельзя принуждать изменять свои мнения и убеждения.

В ст. 9 Конституции ЭР сказано, что „права, свободы и обязанности всех и каждого … распространяются в равной степени как на граждан Эстонии, так и на пребывающих в Эстонии граждан иностранных государств и лиц без гражданства“.

Относясь с пониманием к тревожным настроениям в обществе Эстонии, Синод ЭПЦ МП счел возможным призвать эти ведомства проявить объективность и взвешенность при принятии окончательного решения.

„29 января собрался Синод ЭПЦ МП, который обсудил письмо Департамента полиции и погранохраны (PPA) от 18.01.2024 г. митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову) о начале производства об отказе ему в продлении временного вида на жительство ( ВНЖ ). Проанализировав содержащуюся в этом документе аргументацию, а также выступления в СМИ министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, генерального директора Полиции безопасности Марго Паллосона и руководителя бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару, члены Синода пришли к мнению, что начало производства об отказе митрополиту Евгению в продлении ВНЖ принято без учета существенных обстоятельств в жизни церкви.

Ниже мы приводим письма обоих руководящих структур ЭПЦ МП - Синода и Собора - с небольшими изменениями и сокращениями.

„Митрополит Евгений был избран Предстоятелем Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата на Соборе ЭПЦ МП 29 мая 2018 года путем тайного голосования. На момент избрания многие из наших священнослужителей знали его как ректора Московской духовной академии, возглавлявшего это высшее учебное заведение Православной Церкви более 20 лет. Митрополит часто приезжал на церковные торжества в Эстонию, поэтому при выборе Предстоятеля ЭПЦ МП делегаты Собора руководствовались в том числе и своим знанием личных качеств архиерея.

На следующий день, 30 января, собрался Собор ЭПЦ МП, который обсудил ситуацию и принял постановление, текст которого публикуется ниже.

Поэтому Синод ЭПЦ МП ходатайствует перед МВД ЭР о продлении вида на жительство для своего Предстоятеля – митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Решетникова)“.

Лишая местную Церковь возможности единения со своим архипастырем в церковных Таинствах за богослужением, государственная власть может нарушить ее нормальную жизнь.

Если права учения и управления благодаря современным средствам связи, пусть с некоторыми ограничениями, но все же могут осуществляться и дистанционно, то осуществление права освящения или богослужения требует физического присутствия архипастыря на территории своей местной Церкви.

Власть в Церкви основывается на принципе соборности, который следует понимать как стержневой принцип организации церковной жизни на всех ее уровнях.

касается церковного устройства, можно только на основании экклесиологии (богословского учения о Церкви) и канонического права.

Попытки успокоить общественность тем, что решение касается только митрополита Евгения лично и не затрагивает ЭПЦ МП в целом, не соответствуют самой природе Церкви. Компетентно судить о том, что

Возможный отказ со стороны PPA в продлении ВНЖ митрополиту Евгению может повлечь за собой разлучение Церкви с ее архипастырем и станет недопустимым вмешательством государственных структур во внутрицерковную жизнь, нарушающим конституционные права на свободу совести и объединения, закрепленных в ст. 40 и ст. 48 Конституции ЭР.

За годы служения в качестве Предстоятеля ЭПЦ МП митрополит Евгений показал себя ревностным проповедником Евангельского учения, поэтому среди нашей многонациональной паствы, в т.ч. и эстоноязычной, он нашёл полную поддержку и понимание.

В обществе, где много разногласий и противостояний, именно Церковь является источником Евангельского мира.

С самых первых дней военного конфликта в Украине Церковь, по благословению митрополита Евгения, стала оказывать посильную материальную помощь беженцам, утешать страждущих и возносить молитвы, чтобы долгожданный мир наступил в Украине.

На каждой Литургии в храмах ЭПЦ МП молятся об Эстонии, властях и воинстве её, о тихом и безмолвном житии.

Сегодня, когда в адрес митрополита Евгения звучат необоснованные претензии в том, что он представляет угрозу безопасности Эстонии, мы свидетельствуем, что Предстоятель ЭПЦ МП всегда ответственно относился к своим словам, что и предотвратило разделение его многочисленной паствы, куда входят люди с самыми разными взглядами. Евангелие призывает нас к единству во Христе, любви и долготерпению. И это, а также призыв к миру и стабильности в эстонском обществе, было главным в проповедях Митрополита Евгения.

Церковь органически связана со своим Предстоятелем, как духовные дети с их духовным отцом, и возможное решение по отказу продления вида на жительство митрополиту Евгению может стать тяжелым испытанием для всей нашей Церкви.

Поэтому полнота всей Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в лице Собора просит продлить вид на жительство митрополиту Евгению".

Напомним, что 18 января Департамент полиции и погранохраны сообщил, что Эстония не продлит вид на жительство главы ЭПЦ МП митрополита Евгения, известного в миру как Валерий Решетников, поскольку он представляет угрозу безопасности Эстонии.