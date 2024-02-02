02.02.2024, 15:50
Осторожно! На водопадах Ягала и Кейла чрезвычайно опасно
Запрет распространяется на 100 м вверх и вниз по течению от обоих водопадов. Пребывание на льду в обозначенных местах крайне опасно.
Спасатели имеют право осуществлять контроль за соблюдением установленного запрета выходить на лед и давать распоряжения лицам прекратить нарушение этого запрета. Спасатели проводят регулярные проверки льда вблизи водопадов и оценивают его состояние.
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