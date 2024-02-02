Новости Эстонии
02.02.2024, 15:50

Осторожно! На водопадах Ягала и Кейла чрезвычайно опасно

 
Piirdelint Jägala joal.
Piirdelint Jägala joal.
ФОТО: Päästeamet

В связи с оттепелью и ухудшением ледовой обстановки Спасательный департамент установил с 1 февраля запрет на выход на лед находящихся на реках Ягала и Кейла водопадов в Харьюмаа, передает RusERR.

Запрет распространяется на 100 м вверх и вниз по течению от обоих водопадов. Пребывание на льду в обозначенных местах крайне опасно.

Спасатели имеют право осуществлять контроль за соблюдением установленного запрета выходить на лед и давать распоряжения лицам прекратить нарушение этого запрета. Спасатели проводят регулярные проверки льда вблизи водопадов и оценивают его состояние.

Teadetetahvel Keila joal. Jääolud on erakordselt ohtlikud.

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