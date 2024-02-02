По дороге из Таллинна в Хаапсалу заработает новая камера контроля скорости
Департамент транспорта на следующей неделе введет в эксплуатацию камеру контроля скорости в деревне Вынтскюла, расположенной в волости Ляэне-Нигула Ляэнеского уезда, передает RusERR.
Камера контроля скорости, которая заработает 5 февраля, расположена на 55-м километре дороги Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла - она будет измерять скорость в направлении Таллинн-Хаапсалу, сообщила в пятницу пресс-служба департамента.
По данным ведомства, камера уже установлена и настроена, а организация дорожного движения приведена в соответствие с новыми условиям.
На государственных дорогах Эстонии установлены 67 кабин с камерами контроля скорости, пять из которых могут измерять скорость в обоих направлениях.
В 2023 году установленные на дорогах Эстонии камеры контроля скорости зафиксировали около 261 000 нарушений.
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