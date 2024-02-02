02.02.2024, 14:15
DELFI В БРЮССЕЛЕ | Кая Каллас рассказала о бессонной ночи и о том, как усмиряли Орбана(7)
ФОТО: GEERT VANDEN WIJNGAERT | AP
Записки Delfi с заседания Европейского совета. Опять отправился автор этой статьи в фотобанк поискать фотографию Виктора Орбана, чтобы показать премьер-министра Венгрии народу. Это хорошо резюмирует, почему вообще состоялось внеочередное заседание Европейского совета. Решали вопросы, которые могли бы быть решены еще в декабре.
Бессонная ночь премьер-министра. Гостиница эстонской делегации находилась в Брюсселе в том месте, которое к ночи заполнили на тракторах протестующие фермеры. „Мы всю ночь не могли спать, потому что они подавали сигналы и заводились“, — пожаловалась Кая Каллас.