Новости Эстонии
02.02.2024, 14:15

DELFI В БРЮССЕЛЕ | Кая Каллас рассказала о бессонной ночи и о том, как усмиряли Орбана

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Кая Каллас (крайняя слева) и Виктор Орбан (крайний справа)
Кая Каллас (крайняя слева) и Виктор Орбан (крайний справа)
ФОТО: GEERT VANDEN WIJNGAERT | AP

Записки Delfi с заседания Европейского совета. Опять отправился автор этой статьи в фотобанк поискать фотографию Виктора Орбана, чтобы показать премьер-министра Венгрии народу. Это хорошо резюмирует, почему вообще состоялось внеочередное заседание Европейского совета. Решали вопросы, которые могли бы быть решены еще в декабре.

Бессонная ночь премьер-министра. Гостиница эстонской делегации находилась в Брюсселе в том месте, которое к ночи заполнили на тракторах протестующие фермеры. „Мы всю ночь не могли спать, потому что они подавали сигналы и заводились“, — пожаловалась Кая Каллас.

Эта демонстрация в какой-то степени была связана с Украиной. „На рынке дешевая продукция, аграрии не могут выйти со своими товарами на рынок“, — объяснила Каллас. „Эти трактора, по всей видимости, были куплены на деньги Европейского союза“, — заметила она. На лидерах бессонница не отразилась. Совет принял наиболее важные решения или, по крайней мере, продвинулся по ним вперед.

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