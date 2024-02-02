DELFI В БРЮССЕЛЕ | Кая Каллас рассказала о бессонной ночи и о том, как усмиряли Орбана

Бессонная ночь премьер-министра. Гостиница эстонской делегации находилась в Брюсселе в том месте, которое к ночи заполнили на тракторах протестующие фермеры. „Мы всю ночь не могли спать, потому что они подавали сигналы и заводились“, — пожаловалась Кая Каллас .

Эта демонстрация в какой-то степени была связана с Украиной. „На рынке дешевая продукция, аграрии не могут выйти со своими товарами на рынок“, — объяснила Каллас. „Эти трактора, по всей видимости, были куплены на деньги Европейского союза“, — заметила она. На лидерах бессонница не отразилась. Совет принял наиболее важные решения или, по крайней мере, продвинулся по ним вперед.