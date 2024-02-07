Хватит ли на всех 600 бункеров на юго-восточной границе? Дадут ли компенсацию, если землю отберут под бункер?

Живущий в нескольких десятках метров от границы Марек Саунаметс, узнав о строительстве бункеров, подумал, что пора продавать лес, ведь если землю отберут, на компенсацию особенно рассчитывать не придется.

ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia