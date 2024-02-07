07.02.2024, 07:35
Хватит ли на всех 600 бункеров на юго-восточной границе? Дадут ли компенсацию, если землю отберут под бункер?(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
В следующем году Эстония начнет строить на границе оборонительную зону. Местные жители боятся, что землю у них отберут, а старейшина - что волость обезлюдеет.
Министры обороны стран Балтии, встретившись 19 января в Риге, договорились о создании оборонительной зоны на восточной границе Эстонии, Латвии и Литвы. На юго-восточной границе Эстонии предположительно построят 600 бетонных бункеров, установят т.н. зубы дракона, примут другие оборонительные меры, включая установку мин.