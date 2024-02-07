Новости Эстонии
07.02.2024, 07:35

Хватит ли на всех 600 бункеров на юго-восточной границе? Дадут ли компенсацию, если землю отберут под бункер?

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Живущий в нескольких десятках метров от границы Марек Саунаметс, узнав о строительстве бункеров, подумал, что пора продавать лес, ведь если землю отберут, на компенсацию особенно рассчитывать не придется.
Живущий в нескольких десятках метров от границы Марек Саунаметс, узнав о строительстве бункеров, подумал, что пора продавать лес, ведь если землю отберут, на компенсацию особенно рассчитывать не придется.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В следующем году Эстония начнет строить на границе оборонительную зону. Местные жители боятся, что землю у них отберут, а старейшина - что волость обезлюдеет.

Министры обороны стран Балтии, встретившись 19 января в Риге, договорились о создании оборонительной зоны на восточной границе Эстонии, Латвии и Литвы. На юго-восточной границе Эстонии предположительно построят 600 бетонных бункеров, установят т.н. зубы дракона, примут другие оборонительные меры, включая установку мин.

От деревни Лутепяэ в Сетомаа, в которой проживает Марек Саунаметс, до границы рукой подать. Сквозь не очень густой березняк и сосняк хорошо видны эстонские и российские пограничные столбы. Хутор называется соответственно – Пийривеэре (Приграничный).

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