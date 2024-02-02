Приехавшие на вызов спасатели обнаружили в квартире тело мужчины

В четверг, 1 февраля, в 19:54 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Хелме в волости Тырва в многоквартирном доме слышен сигнал дымового датчика.

Спасатели вошли в квартиру, откуда доносился сигнал, и выяснилось, что на плите до этого горела еда. В комнате на кровати спасатели обнаружили мертвого мужчину.

Точные обстоятельства будут установлены в ходе расследования.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.