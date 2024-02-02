Рапорт: энергетическая независимость домохозяйств Эстонии растет, но рентабельность падает

Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо отметил, что наряду с крупными электростанциями все больше энергии производят рассредоточенные по всей стране небольшие электростанции. „В настоящее время примерно четверть электроэнергии, вырабатываемой потребителями, отводится для их собственного потребления. В то же время количество часов, когда производство электроэнергии домохозяйствами превышает их потребление и излишки направляются в распределительную сеть, составляет всего 13% в год“, – сказал Массо.

В распределенном производстве электроэнергии сегодня преобладают солнечные панели. Этому способствует почти шестикратное снижение цен на фотоэлементы за последнее десятилетие. Развитие малого производства электроэнергии также обусловлено волатильностью цен на электроэнергию. „Увеличение числа вырабатывающих электроэнергию потребителей объясняется тем, что домохозяйства рассчитывают экономить на расходах на электроэнергию. Государство также стимулировало рост числа малых производителей электроэнергии и рентабельность производства различными мерами поддержки“, – пояснил Массо.

Однако с добавлением мощностей возобновляемой энергии все более изменчивые цены на электроэнергию привели к снижению рентабельности производства солнечной энергии для домохозяйств. Как правило, самые низкие цены на электроэнергию оказываются в солнечные дни, то есть в то время, когда производительность солнечных электростанций самая высокая, и наоборот – самые высокие цены на электроэнергию выпадают на холодное и темное время.