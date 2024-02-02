Рапорт: энергетическая независимость домохозяйств Эстонии растет, но рентабельность падает(1)
Согласно прогнозам, к 2035 году количество вырабатываемой домохозяйствами электроэнергии вырастет в три раза. С одной стороны, это увеличит энергетическую независимость домохозяйств Эстонии и снизит воздействие производства электроэнергии на окружающую среду. С другой же, увеличится потребность в управляемых производственных мощностях и межгосударственных соединениях, отмечает Центр мониторинга развития в кратком отчете „Вырабатывающие электроэнергию домохозяйства в Эстонии“.
Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо отметил, что наряду с крупными электростанциями все больше энергии производят рассредоточенные по всей стране небольшие электростанции. „В настоящее время примерно четверть электроэнергии, вырабатываемой потребителями, отводится для их собственного потребления. В то же время количество часов, когда производство электроэнергии домохозяйствами превышает их потребление и излишки направляются в распределительную сеть, составляет всего 13% в год“, – сказал Массо.
В распределенном производстве электроэнергии сегодня преобладают солнечные панели. Этому способствует почти шестикратное снижение цен на фотоэлементы за последнее десятилетие. Развитие малого производства электроэнергии также обусловлено волатильностью цен на электроэнергию. „Увеличение числа вырабатывающих электроэнергию потребителей объясняется тем, что домохозяйства рассчитывают экономить на расходах на электроэнергию. Государство также стимулировало рост числа малых производителей электроэнергии и рентабельность производства различными мерами поддержки“, – пояснил Массо.
Однако с добавлением мощностей возобновляемой энергии все более изменчивые цены на электроэнергию привели к снижению рентабельности производства солнечной энергии для домохозяйств. Как правило, самые низкие цены на электроэнергию оказываются в солнечные дни, то есть в то время, когда производительность солнечных электростанций самая высокая, и наоборот – самые высокие цены на электроэнергию выпадают на холодное и темное время.
Центр мониторинга развития указывает в своем отчете, что согласно прогнозу Elektrilevi в ближайшие годы следует ожидать, что малое производство электроэнергии возрастет в три раза. В свою очередь это повысит энергетическую независимость домохозяйств. Прогнозы учитывают производственные мощности, участвующие в процессе подключения производителя электроэнергии, требования к новым зданиям с нулевым потреблением энергии и ожидаемый рост потребления электроэнергии. „Дальнейшее развитие зависит от стоимости производственных мощностей и расходов на подключение к распределительной сети, а также от развития накопительного оборудования и его стоимости. Несомненно, важным фактором влияния является цена на электроэнергию, от которой зависит окупаемость инвестиций для домохозяйств“, – отметил Массо и добавил, что немаловажным является и распространение ноу-хау по развитию малого производства электроэнергии, а также плавность процессов, связанных с подключением.
Однако для увеличения распределенного малого производства электроэнергии необходимы решения, которые балансировали бы спрос и предложение, чтобы обеспечить частоту и надежность снабжения электросистемы и распределительных сетей. Решения включают в себя компенсируемое управляемое производство, хранение и внешние подключения электроэнергии.
Повысить рентабельность производства электроэнергии домохозяйствам поможет более осознанное потребление электроэнергии. Например, производство тепла днем и нагрев воды вечером, а также накопление электроэнергии в локальных домашних аккумуляторах. Потребителям, производящим электроэнергию, также может помочь хранение энергии в накопительном оборудовании распределительных сетей или сетей передачи. Это предполагает не только развитие решений, связанных с накопительным оборудованием, но и развитие сети, которая позволяла бы перенаправлять электричество из сети с более низким напряжением в сеть с более высоким напряжением. „На практике, однако, чтобы сделать такое хранение или преобразование электроэнергии эффективным и конкурентоспособным по цене, необходимы прорывы в использовании обеих технологий“, – говорит Мярт Массо.
Краткий отчет „Вырабатывающие электроэнергию домохозяйства в Эстонии“ является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития „Активные потребители в энергетической системе будущего“. Целью исследовательского направления является выявление ключевых факторов, от которых зависит роль потребителей в энергетической системе будущего и создание сценариев возможного влияния домохозяйств и других микропроизводителей на энергетическую систему Эстонии до 2040 года.
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