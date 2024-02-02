Коммерсант: раньше богатые ходили в один магазин, а бедные в другой, но теперь все изменилось

По словам Тармо Лауринга, мы часто слышим об увольнениях и потерях рабочих мест в промышленности, но, на самом деле, больше всего рабочих мест было сокращено в торговле. „В основном более дорогие магазины почти полностью заменили обычные кассы кассами самообслуживания. Предпочтения покупателей делятся надвое, и поэтому людям следует оставить оба варианта на выбор. Например, для многих пожилых людей кассы самообслуживания представляются слишком сложными. Коммерсанту выгоднее содержать машину, чем живого человека, машины не болеют, но сохранение рабочих мест в нынешние времена – это очень важно“, — сказал Лауринг.

„Помимо работников на кассовых аппаратах, фактически произошло сокращение количества работников зала, и на качестве обслуживания это сказывается не очень хорошо. Высокие затраты на персонал связаны не столько с расходами непосредственно на обслуживающий персонал, сколько с армией высокооплачиваемых офисных служащих и дополнительными расходами“, — заявил Лауринг.

„К сожалению, в этом году работники розничных магазинов тоже не могут чувствовать себя в полной безопасности. Работа более надёжна в более дешёвом магазине, где сокращение расходов в меньшей степени производится за счёт людей. В прошлом году мы не сократили ни одного сотрудника, и в этом году сокращать штат не планируем, но в начале года повысим зарплаты. Это может показаться неожиданным, но дешёвые магазины платят своим сотрудникам в среднем более высокую зарплату, чем более дорогие“, — сказал Лауринг.

„В торговле жизнь перевернулась – если раньше богатые ходили в один магазин, а бедные в другой, то теперь такого разделения уже нет. За последний год люди стали больше смотреть по сторонам в поиске более выгодных цен. Ведь в любом случае, товары поступают в основном от одних и тех же производителей. Самые большие изменения произошли в сфере обслуживания: если раньше в более дорогих магазинах было больше обслуживающего персонала и более высокие зарплаты, то теперь наоборот“, — добавил Лауринг.

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