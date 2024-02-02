Карис, Каллас и Цахкна отреагировали на решение ЕС предоставить Киеву помощь на 50 млрд евро

В социальных сетях Карис назвал данное решение отличной новостью: „Очень приятно отметить, что европейцы являются ведущими сторонниками Украины“.

По словам премьер-министра Каи Каллас, она удовлетворена финансовым соглашением, основные цели Эстонии достигнуты, а долгосрочная поддержка ЕС является сигналом и для наших партнеров.

„Всесторонняя поддержка Украины должна оставаться приоритетом как для Эстонии, так и для Европейского союза до тех пор, пока не закончится кровавое вторжение Путина“, - заявила Каллас.

„Украина борется за безопасность всей Европы уже почти два года и нуждается в нашей поддержке не только сегодня, но и в течение длительного времени. Это решение показывает, что мы коллективно готовы оказать эту помощь, потому что поддержка Украины является стратегическим интересом и приоритетом для ЕС“, - высказался глава МИД ЭР Маргус Цахкна.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении выразил благодарность ЕС за предоставление Киеву финансовой помощи и назвал это решение долгожданным, отметив, что тем самым Европа подает и сигнал Кремлю.

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