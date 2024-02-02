Молодой человек без прав и под наркотиками сбил двух пешеходов

Вчера в 00:16 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в городе Кейла около дома №5 по Палдискому шоссе. 30-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, на легковом автомобиле BMW съехала влево с дороги. Находившегося в автомобиле 2-месячного мальчика доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 18:06 произошло дорожное происшествие в деревне Ванассааре волости Муствеэ Йыгеваского уезда на 95-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга. 46-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля Audi, сбил лося. Скорая помощь доставила мужчину и пассажирку, 15-летнюю девушку, в больницу для проверки состояния здоровья.

В 20:28 произошло дорожное происшествие в поселке Тырванди волости Камбья Тартуского уезда. У дома по улице Айа, 2 не имеющий водительских прав 17-летний юноша с признаками наркотического опьянения на легковом автомобиле Skoda Octavia на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 28-летнего и 26-летних мужчин. Пешеходов доставили в больницу.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.

Ограничения в движении 2 февраля

В течение дня в Харьюском уезде на отрезке Таллиннской окружной дороги между Юри и Лагеди (6 км) в направлении Вяо будет осуществляться подключение электронных дорожных знаков к сайту. В месте проведения работ скорость движения ограничена, одна полоса закрыта.

В Вильяндиском уезде в светлое время дня на дороге Лайду (0–4 км) из-за дорожных работ ограничена скорость движения.

2–3 февраля состоится Otepää Talveralli 2024. В связи с проведением ралли второстепенные дороги Валгамаа, Тартумаа и Пылвамаа будут закрыты для движения, вводятся также ограничения движения.

Департамент транспорта просит внимательно следить за организацией движения, а также учитывать, что поездка может занять больше времени. Участки дорог, закрываемые для движения, указаны на карте Tark Tee, для получения информации можно воспользоваться мобильным приложением Waze.

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