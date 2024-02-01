В течение года Selver выдал более 23 000 удостоверяющих личность документов
27 января прошлого года, в сотрудничестве с Департаментом полиции и пограничной охраны (PPA), Hansab и Viking Security, Selver начал выдавать удостоверяющие личность документы. В течение года удостоверяющие личность документы в магазинах Selver получили 23 335 человек.
„Мы рады, что жители Эстонии активно пользуются этой новой удобной возможностью. Выдача документов в отделах информации Selver позволяет людям лучше планировать свое время, совмещая поход в магазин с получением документа“, – сообщила руководитель Selver Кристи Ломп.
„Мы стремимся сделать процесс подачи ходатайства и получения документов для людей более удобным. Цель Департамента полиции и пограничной охраны – создание максимально удобных способов получения документов, поэтому мы искали возможность сотрудничества с торговыми сетями, которые хорошо представлены по всей Эстонии и работают дольше, чем залы обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны“, – сказала владелец услуги бюро идентификации и статуса Департамента полиции и пограничной охраны Марит Абрам.
„С середины апреля прошлого года заказать получение ID-карты, карты вида на жительство и паспорта стало можно не только в 17 залах обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны, но и в более чем 40 магазинах Selver по всей Эстонии. Люди хорошо приняли это нововведение, и мы надеемся, что в текущем году, в сотрудничестве с Selver, сделаем эту услугу еще более популярной“, – добавила Марит Абрам.
Чаще всего получение документов заказывают в магазинах в Харьюмаа, Вильяндимаа и Рапламаа. В 2023 году получение 12 % документов, о которых ходатайствовали в этих уездах, было заказано в Selver. В пятерку самых популярных магазинов для заказа документов входят находящиеся в Таллинне Kadaka, Järve, Pirita, Kolde и Kakumäe Selver.
Если в начале прошлого года заказать получение документов было возможно только в пяти магазинах Selver, то теперь услуга расширилась и доступна в 41 магазине по всей Эстонии. Документ можно получить в отделе информации в часы работы выбранного магазина Selver.
Вы можете выбрать магазин Selver в качестве места выдачи документа при заказе документа через службу или самообслуживание Департамента полиции и пограничной охраны. Ходатайствующий о документе получит автоматическое уведомление от Департамента полиции и пограничной охраны, когда документ будет доставлен в выбранный магазин Selver.
Чтобы получить новый документ в отделе информации магазина, ходатайствующему необходимо иметь при себе действующий паспорт или ID-карту, выданные Департаментом полиции и пограничной охраны. Водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность.
Получение документов в магазине является платной услугой, которую можно оплатить на месте. Для лиц старше 15 лет стоимость получения одного документа составляет 7,2 евро. Для детей младше 15 лет, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья плата составляет 4,32 евро за каждый документ. Выдачей документов занимаются уполномоченные сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны, которые прошли соответствующее обучение. В магазинах Selver осуществляется только выдача заказанных туда документов. Никакие другие связанные с документами операции в них не производятся.
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