В течение года Selver выдал более 23 000 удостоверяющих личность документов

„Мы рады, что жители Эстонии активно пользуются этой новой удобной возможностью. Выдача документов в отделах информации Selver позволяет людям лучше планировать свое время, совмещая поход в магазин с получением документа“, – сообщила руководитель Selver Кристи Ломп.

„Мы стремимся сделать процесс подачи ходатайства и получения документов для людей более удобным. Цель Департамента полиции и пограничной охраны – создание максимально удобных способов получения документов, поэтому мы искали возможность сотрудничества с торговыми сетями, которые хорошо представлены по всей Эстонии и работают дольше, чем залы обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны“, – сказала владелец услуги бюро идентификации и статуса Департамента полиции и пограничной охраны Марит Абрам.

„С середины апреля прошлого года заказать получение ID-карты, карты вида на жительство и паспорта стало можно не только в 17 залах обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны, но и в более чем 40 магазинах Selver по всей Эстонии. Люди хорошо приняли это нововведение, и мы надеемся, что в текущем году, в сотрудничестве с Selver, сделаем эту услугу еще более популярной“, – добавила Марит Абрам.

Чаще всего получение документов заказывают в магазинах в Харьюмаа, Вильяндимаа и Рапламаа. В 2023 году получение 12 % документов, о которых ходатайствовали в этих уездах, было заказано в Selver. В пятерку самых популярных магазинов для заказа документов входят находящиеся в Таллинне Kadaka, Järve, Pirita, Kolde и Kakumäe Selver.

Если в начале прошлого года заказать получение документов было возможно только в пяти магазинах Selver, то теперь услуга расширилась и доступна в 41 магазине по всей Эстонии. Документ можно получить в отделе информации в часы работы выбранного магазина Selver.