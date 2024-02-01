Активнее всего поддерживают идею строительства АЭС в Эстонии сторонники Партии реформ

Процент людей, выступающих „безусловно за“ также является рекордным (39%), превышая данный показатель во всех предыдущих опросах. Поддержка среди людей не эстонской национальности составила 62%, против высказались 28%.

Также впервые атомная энергия рассматривается как предпочтительный вид энергии в Эстонии. На вопрос „Какое развитие производства электроэнергии в Эстонии вы поддерживаете, учитывая сокращение производства электроэнергии из сланца?“ 59% опрошенных ответили, что видят развитие в Эстонии именно атомной энергии, 53% – ветровой энергии, а 49% – солнечной энергии.

Также увеличилось количество тех, кто видит потенциал в области производства электроэнергии из сланцевого масла. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в августе этого года, выросла популярность всех видов энергии, кроме ветровой и солнечной.Основными плюсами развития атомной энергетики опрошенные считают обеспечение надежности электроснабжения при любой погоде (65%) и более низкие цены на электроэнергию (54%), а также экономическое развитие (33%) и снижение выбросов углерода (26%). Основными минусами указываются проблемы с хранением ядерных отходов (66%), риск аварии (51%) и недостаток специальных знаний в Эстонии (51%).

В этом опросе также был задан вопрос „Хотите ли вы, чтобы парламент проголосовал за внедрение атомной энергии и создание соответствующих подготовительных действий в стране?“, на который 61% ответили „да“, 20% – „нет“ и 19% – „не знаю“.