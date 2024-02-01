Управляющий фондом рассказал, как с помощью пенсионных ступеней заработать миллион евро
Основатель и управляющий фондом Tuleva Тыну Пекк убежден, что человек со средней зарплатой, начавший рано и систематически откладывать деньги, к достижению пенсионного возраста может увеличить свои активы до одного миллиона евро.
Цель пенсионных ступеней – облегчить экономию денег и обеспечить чувство безопасности на будущее. По сути, это инвестиционный продукт с льготным налогообложением. Заставив вторую и третью пенсионные ступени делать для вас оптимальную работу, вы за 15 минут можете заложить основу очень достойного и эффективного инвестиционного портфеля.
Например, 25-летний человек, который сейчас получает брутто-зарплату в размере 1900 евро и, помимо накоплений во второй ступени, ежемесячно откладывает на пенсию 15% зарплаты, или 285 евро, к 67-летию будет иметь во второй ступени 300 000 евро и 700 000 евро в третьей ступени – всего один миллион евро.
Первое предположение приведенного примера заключается в том, что пенсионные фонды второй и третьей ступени автоматически инвестируют все деньги в акции и в год тратят в виде комиссионных менее половины процента выделенных фонду денег. Это важно, поскольку с течением времени более высокие комиссии фонда могут „съесть“ десятки тысяч евро из накопленных для выхода на пенсию средств. Пассивно управляемые фонды с низкими комиссиями называются индексными фондами.
Индексные фонды второй ступени с разумной комиссией – это, например, Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond, который своим клиентам предлагает Coop Pank, а также SEB Pensionifond Indeks 100 и Swedbank Pensionifond Indeks (два последних не следует путать со старыми фондами SEB и Swedbank). Фонды третьей ступени с низкими комиссиями – это, например, Tuleva III Samba Pensionifond и Swedbank III Samba Pensionifond Indeks.
Второе предположение заключается в том, что брутто-зарплата человека в приведенном примере будет увеличиваться в среднем на 3% в год, а цены на акции на мировых рынках в течение следующих десятилетий будут расти в среднем на 5,5% в год – это несколько более низкие ожидания, чем фактический средний показатель по мировым фондовым рынкам за последние сто лет. Никто заранее не знает, какую прибыль предложат рынки в будущем – она может быть гораздо меньше, но может оказаться и больше. Несомненно то, что рост не является однонаправленным: когда в экономике хорошие времена, пенсионные активы, инвестированные в индексные фонды, также растут быстрее. Однако во время кризисов приходится сталкиваться с падением стоимости пенсионных активов.
Хотя предсказать будущее невозможно, инвесторы, которые придерживаются выбранного курса и в хорошие, и в плохие времена и продолжают регулярно инвестировать независимо от экономического цикла, преуспевают чаще всего. Таким образом, третье и самое важное предположение данного примера заключается в том, что начатые выплаты во вторую и третью ступени последовательно продолжаются каждый месяц на протяжении лет.
Инвестиции в пенсионную ступень имеют налоговые преимущества
Прежде чем искать другие инвестиционные возможности, как новичкам, так и продвинутым инвесторам стоит воспользоваться налоговыми льготами второй и третьей ступени. Третья ступень является отличным инструментом для накопления средств, поскольку государство предоставило фондам третьей ступени значительные налоговые льготы – подоходный налог со взносов возвращается. Если со взносов в третью ступень, сделанных в 2024 году, возвращается 20% подоходного налога, то с 2025 года со взносов в третью ступень возвращается уже 22% подоходного налога. Такая налоговая льгота придает доходности активов преимущество, с которым другим инвестициям трудно конкурировать.
С 1 января 2025 года во вторую пенсионную ступень можно вносить 2%, 4% или 6%. Изменение касается только собственного платежа человека, государство продолжит добавлять 4% за счет социального налога, вне зависимости от выбранного человеком платежа. Платежи во вторую ступень также не облагаются подоходным налогом.
Если вы вкладываете деньги в пенсионные ступени, вас не должно смущать относящееся к пенсии название. При условии, что для накопления выбран индексный фонд с низкими затратами, вы имеете доступ к очень хорошему долгосрочному инвестиционному продукту. При выборе пенсионного фонда важно учитывать размер платы за управление фондом и текущих комиссий, а также выбирать индексный фонд с минимально возможными комиссиями.
При необходимости деньги из третьей пенсионной ступени можно вывести до или после достижения пенсионного возраста. Сравнение с первой ступенью, или государственной пенсией, здесь неуместно, поскольку государство никогда не выплачивает всю пенсию сразу, а с деньгами, собранными во второй и третьей ступени, человек делает то, что сам считает нужным.
При этом стоит помнить, что накопление и приумножение денег в пенсионных фондах – это не спринт, а забег на длинную дистанцию. Без острой необходимости не стоит спешить с выводом накопленных в ступенях денег. Например, при изъятии денег из второй ступени пятая часть их остается государству в качестве подоходного налога, а человек теряет возможность получать налоговые преимущества в течение десяти лет.
Обзор своих пенсионных ступеней и фондов можно получить на сайте Пенсионного центра или Tuleva, где также можно проверить прошлую деятельность пенсионных фондов. Получение обзора, открытие второй или третьей ступени и выбор оптимального фонда занимает всего 15 минут. Третью ступень пенсионного фонда Tuleva также можно открыть в мобильном приложении Coop Pank.
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