Управляющий фондом рассказал, как с помощью пенсионных ступеней заработать миллион евро

Цель пенсионных ступеней – облегчить экономию денег и обеспечить чувство безопасности на будущее. По сути, это инвестиционный продукт с льготным налогообложением. Заставив вторую и третью пенсионные ступени делать для вас оптимальную работу, вы за 15 минут можете заложить основу очень достойного и эффективного инвестиционного портфеля.

Например, 25-летний человек, который сейчас получает брутто-зарплату в размере 1900 евро и, помимо накоплений во второй ступени, ежемесячно откладывает на пенсию 15% зарплаты, или 285 евро, к 67-летию будет иметь во второй ступени 300 000 евро и 700 000 евро в третьей ступени – всего один миллион евро.

Первое предположение приведенного примера заключается в том, что пенсионные фонды второй и третьей ступени автоматически инвестируют все деньги в акции и в год тратят в виде комиссионных менее половины процента выделенных фонду денег. Это важно, поскольку с течением времени более высокие комиссии фонда могут „съесть“ десятки тысяч евро из накопленных для выхода на пенсию средств. Пассивно управляемые фонды с низкими комиссиями называются индексными фондами.

Индексные фонды второй ступени с разумной комиссией – это, например, Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond, который своим клиентам предлагает Coop Pank, а также SEB Pensionifond Indeks 100 и Swedbank Pensionifond Indeks (два последних не следует путать со старыми фондами SEB и Swedbank). Фонды третьей ступени с низкими комиссиями – это, например, Tuleva III Samba Pensionifond и Swedbank III Samba Pensionifond Indeks.