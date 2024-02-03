ЭКСПЕРИМЕНТ | Что будет, если принять в Facebook запрос на дружбу от неизвестной незамужней иностранки?

Лавина запросов на дружбу от незнакомых иностранных леди и джентльменов, молодых и пожилых, ветеранов и молодых студенток в последние недели особенно быстро растет. „Разумеется, железное правило гласит — сразу их отклонять, но так как желание получить представление об их целях было велико, я всё-таки один такой запрос принял“, - пишет журналист издания Forte.