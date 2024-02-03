Новости Эстонии
03.02.2024, 09:45

ЭКСПЕРИМЕНТ | Что будет, если принять в Facebook запрос на дружбу от неизвестной незамужней иностранки?

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Facebook отказывается удалить аккаунт мошенника
Аккаунт мошенницы
Аккаунт мошенницы
ФОТО: Kuvatõmmis

Лавина запросов на дружбу от незнакомых иностранных леди и джентльменов, молодых и пожилых, ветеранов и молодых студенток в последние недели особенно быстро растет. „Разумеется, железное правило гласит — сразу их отклонять, но так как желание получить представление об их целях было велико, я всё-таки один такой запрос принял“, - пишет журналист издания Forte.

Мораль этой истории можно изложить сразу — они, кажется, в самом деле считают людей круглыми дураками.

Я выбрал из множества „заманчивых“ (как правило от незамужних или овдовевших леди) предложений аккаунт, владелец которого рекламирует себя как сотрудника Facebook. Назвалась она Диего Николина, естественно не замужем, рабочее место — штаб-квартира Facebook в Калифорнии.

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RusDelfi
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