Новости Эстонии
01.02.2024, 15:14

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Может ли работодатель требовать от работника предъявить ему диагноз или историю болезни?

 
Диагноз или история болезни работника не являются законным интересом работодателя.
Диагноз или история болезни работника не являются законным интересом работодателя.
ФОТО: Stock-Asso | Shutterstock

На портале Tööelu работодатель спрашивает: „Работник расторг трудовой договор в чрезвычайном порядке по причинам, связанным с состоянием здоровья. Могу ли я, как работодатель, потребовать от него представить диагноз или историю болезни?“

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Работодатель может запрашивать только те данные, в отношении которых у него есть законный интерес. Диагноз или история болезни работника не являются законным интересом работодателя. Таким образом, работодатель не может требовать от работника, чтобы тот предоставил ему диагноз о состоянии здоровья или историю болезни. Однако работодатель может запросить медицинские справки, например, в ситуации, когда работница беременна и требует соответствующей состоянию ее здоровья работы, или же в ситуации, когда требуется установить запрет на сокращение в связи с беременностью работницы.

Если работник расторгает трудовой договор в чрезвычайном порядке по причинам, связанным с состоянием здоровья, и при этом возникает спор, работник должен доказать наличие у него оснований для расторжения договора. Если работодатель предоставил работнику более подходящую его состоянию здоровья работу, но сам работник не желает продолжать трудовые отношения, то в качестве доказательства достаточно решения врача. В решении врача должен быть отражен не диагноз, а заключение о том, что состояние здоровья работника не позволяет ему продолжать работу.

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