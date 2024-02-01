ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Может ли работодатель требовать от работника предъявить ему диагноз или историю болезни?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Работодатель может запрашивать только те данные, в отношении которых у него есть законный интерес. Диагноз или история болезни работника не являются законным интересом работодателя. Таким образом, работодатель не может требовать от работника, чтобы тот предоставил ему диагноз о состоянии здоровья или историю болезни. Однако работодатель может запросить медицинские справки, например, в ситуации, когда работница беременна и требует соответствующей состоянию ее здоровья работы, или же в ситуации, когда требуется установить запрет на сокращение в связи с беременностью работницы.

Если работник расторгает трудовой договор в чрезвычайном порядке по причинам, связанным с состоянием здоровья, и при этом возникает спор, работник должен доказать наличие у него оснований для расторжения договора. Если работодатель предоставил работнику более подходящую его состоянию здоровья работу, но сам работник не желает продолжать трудовые отношения, то в качестве доказательства достаточно решения врача. В решении врача должен быть отражен не диагноз, а заключение о том, что состояние здоровья работника не позволяет ему продолжать работу.

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