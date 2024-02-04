04.02.2024, 19:19
Где дешевле? Новое приложение помогает сравнивать стоимость товаров в разных магазинах и выбирать более выгодный вариант(24)
ФОТО: | Delfi Meedia
Создатели приложения Tarbi Targalt хотели сделать данные мониторинга, собираемые годами, доступными обычным потребителям, пишет Delfi Ärileht.
За приложением Tarbi Targalt стоит компания Productinfo24.com OÜ, которая уже девять лет занимается мониторингом продуктов питания, потребительских товаров и строительных товаров в странах Балтии. По словам члена правления Свена Раннавяли, они также являются единственным поставщиком ценовой информации такого масштаба для бизнес-клиентов стран Балтии.