Новости Эстонии
04.02.2024, 19:19

Где дешевле? Новое приложение помогает сравнивать стоимость товаров в разных магазинах и выбирать более выгодный вариант

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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Создатели приложения Tarbi Targalt хотели сделать данные мониторинга, собираемые годами, доступными обычным потребителям, пишет Delfi Ärileht.

За приложением Tarbi Targalt стоит компания Productinfo24.com OÜ, которая уже девять лет занимается мониторингом продуктов питания, потребительских товаров и строительных товаров в странах Балтии. По словам члена правления Свена Раннавяли, они также являются единственным поставщиком ценовой информации такого масштаба для бизнес-клиентов стран Балтии.

Компания разработала международную информационную среду о продуктах Productinfo24.com, которая работает уже шесть лет и позволяет производителям и импортерам делиться информацией о своих продуктах с общественностью. „Другими словами, в течение многих лет у нас были два важных компонента: доступность продуктов и цены, а также точная информация о продуктах“, — говорит Раннавали. Теперь, за последние несколько лет, придумали, как сделать этот большой объем информации удобным и полезным для обычного потребителя.

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