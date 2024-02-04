Где дешевле? Новое приложение помогает сравнивать стоимость товаров в разных магазинах и выбирать более выгодный вариант

За приложение м Tarbi Targalt стоит компания Productinfo24.com OÜ, которая уже девять лет занимается мониторингом продуктов питания, потребительских товаров и строительных товаров в странах Балтии. По словам члена правления Свена Раннавяли, они также являются единственным поставщиком ценовой информации такого масштаба для бизнес-клиентов стран Балтии.

Компания разработала международную информационную среду о продуктах Productinfo24.com, которая работает уже шесть лет и позволяет производителям и импортерам делиться информацией о своих продуктах с общественностью. „Другими словами, в течение многих лет у нас были два важных компонента: доступность продуктов и цены, а также точная информация о продуктах“, — говорит Раннавали. Теперь, за последние несколько лет, придумали, как сделать этот большой объем информации удобным и полезным для обычного потребителя.