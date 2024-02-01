Ситуация действительно плохая. Уже в прошлом году несколько крупных международных застройщиков ушли из Эстонии из-за политики государства

„Со стороны государства принято много новых мер для исправления ситуации, но они сегодня еще не дают результата. Мы абсолютно надеемся на лучшее, и выходим из десятилетнего застоя, когда новые ветропарк и не строились. Первые новые ветропарки появились в прошлом году“, - сказала исполнительный директор Эстонской ассоциации ветроэнергетики Терье Талв о результатах обнародованного сегодня аудита ветроэнергетики, проведенного Государственным контролем. Аудит критикует как Министерство климата, так и Министерство регионального развития и сельского хозяйства за то, что слишком медленно создается благоприятная среда для развития ветроэнергетики.

„За последние два-три года проделана большая работа, но невозможно сказать, обеспечит ли это всё достижение целей 2030 года. Если посмотреть на сегодняшнюю практику, то имеется много проблем, и важно по-прежнему способствовать сооружению каждой наземной и морской ветряной электростанции“, - говорит Талв. Она отметила, что столь длительный застой в этой сфере привел к тому, что, например, один застройщик наземных ветропарков в конце концов отказался от строительства ветряной электростанции, так как ушли целые годы на сотрудничество с местным самоуправлением и государственными ведомствами.