Ситуация действительно плохая. Уже в прошлом году несколько крупных международных застройщиков ушли из Эстонии из-за политики государства(6)
Хотя Министерство климата утверждает, что критика Госконтроля, высказанная в аудите ситуации в секторе ветроэнергетики, необоснованна и устарела, застройщики считают ситуацию еще более серьезной, чем описано в аудите. Застой в развитии ветряных электростанций в Эстонии за последнее десятилетие заставил нескольких международных игроков поднять руки вверх и уйти.
„Со стороны государства принято много новых мер для исправления ситуации, но они сегодня еще не дают результата. Мы абсолютно надеемся на лучшее, и выходим из десятилетнего застоя, когда новые ветропарки не строились. Первые новые ветропарки появились в прошлом году“, - сказала исполнительный директор Эстонской ассоциации ветроэнергетики Терье Талв о результатах обнародованного сегодня аудита ветроэнергетики, проведенного Государственным контролем. Аудит критикует как Министерство климата, так и Министерство регионального развития и сельского хозяйства за то, что слишком медленно создается благоприятная среда для развития ветроэнергетики.