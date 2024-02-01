Экономика
01.02.2024, 17:14

Ситуация действительно плохая. Уже в прошлом году несколько крупных международных застройщиков ушли из Эстонии из-за политики государства

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Терье Талв
Терье Талв
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Хотя Министерство климата утверждает, что критика Госконтроля, высказанная в аудите ситуации в секторе ветроэнергетики, необоснованна и устарела, застройщики считают ситуацию еще более серьезной, чем описано в аудите. Застой в развитии ветряных электростанций в Эстонии за последнее десятилетие заставил нескольких международных игроков поднять руки вверх и уйти.

„Со стороны государства принято много новых мер для исправления ситуации, но они сегодня еще не дают результата. Мы абсолютно надеемся на лучшее, и выходим из десятилетнего застоя, когда новые ветропарки не строились. Первые новые ветропарки появились в прошлом году“, - сказала исполнительный директор Эстонской ассоциации ветроэнергетики Терье Талв о результатах обнародованного сегодня аудита ветроэнергетики, проведенного Государственным контролем. Аудит критикует как Министерство климата, так и Министерство регионального развития и сельского хозяйства за то, что слишком медленно создается благоприятная среда для развития ветроэнергетики.

„За последние два-три года проделана большая работа, но невозможно сказать, обеспечит ли это всё достижение целей 2030 года. Если посмотреть на сегодняшнюю практику, то имеется много проблем, и важно по-прежнему способствовать сооружению каждой наземной и морской ветряной электростанции“, - говорит Талв. Она отметила, что столь длительный застой в этой сфере привел к тому, что, например, один застройщик наземных ветропарков в конце концов отказался от строительства ветряной электростанции, так как ушли целые годы на сотрудничество с местным самоуправлением и государственными ведомствами.

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