Пожар в Viimsi Spa: с производителя саун требуют почти миллион евро

Харьюский уездный суд принял в производство иск эстонского филиала страховой компании AB Lietuvos draudimas к Saunum Saunas OÜ и Saunum Sauna Team OÜ, дочерним предприятиям Saunum Group, о возмещении ущерба на сумму 862 263 евро. Saunam Group не считает претензию обоснованной.

Иск эстонского филиала AB Lietuvos draudimas касается возмещения ущерба, причиненного пожаром в Viimsi Spa в декабре 2021 года.

По оценке Saunum Group, дочерние компании Saunum не виноваты в пожаре и не несут ответственности за ущерб. Судебное разбирательство в первой инстанции находится на начальной стадии. По оценке Saunam Group, судебный процесс не окажет прямого влияния на финансовые результаты компании.

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