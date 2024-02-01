Экономика
01.02.2024, 10:45

Olerex и департамент продолжают „бодаться“: что будет в итоге с многомиллионным штрафом?

 
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ФОТО: Toom Tragel | Delfi Meedia

По сообщению Департамента окружающей среды, продавец топлива Olerex распространил вводящую в заблуждение информацию относительно судебного дела, и наложенный на компанию штраф остается в силе.

Вчера вечером бюро по связям с общественностью Olerex распространило сообщение, в котором говорилось: „В декабре прошлого года департамент на основании того же закона наложил на лидера эстонского топливного рынка штраф в размере восьми миллионов евро. Изучив жалобу защитников Olerex, Департамент окружающей среды изменил свою позицию и согласился прекратить производство по делу о правонарушении в связи с предполагаемым несоблюдением обязательства по биотопливу“.

Ответ заместителя генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олава Аварсалу ясен и конкретен: „Департамент окружающей среды не отказывался от штрафа, наложенного на Olerex за невыполнение требования по обеспечению пропорций биотоплива“.

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