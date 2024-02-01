Olerex и департамент продолжают „бодаться“: что будет в итоге с многомиллионным штрафом?

Вчера вечером бюро по связям с общественностью Olerex распространило сообщение, в котором говорилось: „В декабре прошлого года департамент на основании того же закона наложил на лидера эстонского топливного рынка штраф в размере восьми миллионов евро. Изучив жалобу защитников Olerex, Департамент окружающей среды изменил свою позицию и согласился прекратить производство по делу о правонарушении в связи с предполагаемым несоблюдением обязательства по биотопливу“.